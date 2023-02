Les États-Unis demandent à Israël de reporter la construction des implantations en Cisjordanie

Le report de la construction des implantations juives a été proposé en échange de la suspension des démarches palestiniennes contre Israël aux Nations Unies

Les États-Unis ont demandé à Israël de "stopper temporairement" la construction des implantations, la démolition et l'évacuation des maisons palestiniennes illégales, selon des informations publiées mardi, par le site israélien Walla. Des responsables israéliens et américains ont déclaré au média hébreu que lors de sa visite dans la région fin janvier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas d'accepter un "arrêt temporaire" des mesures unilatérales pour une période de plusieurs mois afin de tenter d'abaisser le niveau des tensions et de mettre fin à l'escalade en Cisjordanie. Washington tente ainsi de parvenir à un accord entre Jérusalem et Ramallah.

Le report de quelques mois de la construction des implantations juives, ainsi que la démolition des maisons palestiniennes illégales et l'évacuation de leurs résidents ont été proposés en échange de la suspension des démarches palestiniennes contre Israël aux Nations Unies et du renouvellement de la coordination sécuritaire. Selon Walla, Israël a clairement indiqué qu'il accepterait une réduction mais pas un arrêt complet de la construction des implantations.

AP Photo/Majdi Mohammed, Pool Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a réagi à l'information selon laquelle les États-Unis ont exigé qu'Israël gèle la construction en Cisjordanie. "La crédibilité du journaliste Barak Ravid a été mesurée lorsqu'il a dit que je n'irais pas au Mont du Temple à cause de la pression américaine et a continué à être mesurée lorsqu'il a dit que tous les représentants arabes nous boycotteraient, alors que j'ai été reçu en tant qu'invité d'honneur du Parti de l'Indépendance des Emirats. La gauche peut continuer à parler, nous continuerons à le faire. Il n'y a pas et il n'y aura pas de gel des constructions et la loi continuera à être appliquée".

L'administration Biden craint que l'escalade actuelle en Cisjordanie ne conduise à une troisième intifada et tente de formuler un ensemble de mesures que les deux parties adopteront pour contribuer à faire baisser les tensions dans la région. Au cours de son voyage au Moyen-Orient, M. Blinken a prévenu que "l'horizon d'espoir" des Palestiniens "se rétrécissait" et a déclaré que le rétablissement du calme après un pic de violence en Cisjordanie était la "tâche immédiate". Il a également réitéré l'opposition de Washington à l'expansion des implantations israéliennes en Cisjordanie ainsi qu'aux violations du statu quo sur le Mont du Temple et aux démolitions de maisons palestiniennes.