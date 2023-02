Séisme : 15 avions israéliens avec 230 soldats à bord atterrissent en Turquie

Les forces israéliennes qui sont sur place sont déjà parvenues à sortir plusieurs personnes des décombres

Quinze avions de l'armée israélienne transportant des centaines de tonnes de matériel et environ 230 soldats et réservistes ont atterri mercredi en Turquie pour participer aux opérations de secours, après les tremblements de terre meurtriers qui ont fait plus de 13 000 morts lundi. L'opération israélienne a été baptisée "Branche d'olivier".

IDF Soldats israéliens embarquant dans un avion en route pour la Turquie dans le cadre d'une mission humanitaire.

Une jeune fille de 15 ans a déjà été extraite des décombres d'un immeuble avec succès par des sauveteurs israéliens. Elle a été emmenée dans un hôpital voisin pour y être soignée. Les secouristes israéliens ont aussi sorti quatre autres survivants des décombres dans le sud-est du pays.

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépassait mercredi les 11 700 morts, les chances de survie de ceux étant encore piégés s'amenuisant deux jours après la catastrophe. Sur le terrain, les sauveteurs travaillent par un froid glacial. Le mauvais temps complique la tâche des secouristes, alors même que les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, selon le responsable du Croissant rouge turc, Kerem Kinik.

Le comptage global officiel des victimes atteint mercredi soir 11 719 morts, avec près de 50 000 blessés en Turquie et 5 000 en Syrie. La Turquie déplore officiellement au moins 9 057 morts. Il s'agit du pire bilan depuis le séisme qui a secoué le pays en 1999, d'une magnitude de 7,4 et qui avait fait 17 000 morts dont un millier à Istanbul. En 1939, 33 000 personnes avaient péri au cours d'un tremblement de terre dans la province d'Erzincan (Est).