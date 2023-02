Israël : l'armée va détruire l'appartement du terroriste qui a perpétré l'attentat de Neve Yaakov

Hayeri Alkam avait perpétré une fusillade un vendredi soir devant une synagogue à Jérusalem qui a coûté la vie à sept Israéliens

L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle allait procéder à la démolition de l'appartement où vivait le terroriste Hayeri Alkam, l'homme qui a perpétré l'attaque terroriste dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem le mois dernier, qui avait coûté la vie à sept Israéliens. Trois autres avaient été blessés. Son domicile se trouve à Jérusalem-Est dans le quartier d'A-Tur et sa famille a reçu une notification officielle de l'armée les informant que leur maison sera rasée.

Hayeri Alkam, 21 ans, avait ouvert le feu un vendredi soir près d'une synagogue pendant les prières du shabbat, avant d'être abattu par la police à l'issue d'une course poursuite. Le chef de la police, Kobi Shabtai, avait alors parlé de "l'une des pires attaques" subies par Israël ces dernières années".

Après l'attentat, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait promis "des mesures immédiates", sans plus de précisions, et avait appelé les Israéliens à ne pas se faire justice par eux-mêmes mais à s'en remettre à l'armée et à la police. Côté palestinien, la nouvelle de l'attentat avait été suivie par des scènes de liesse à Ramallah et dans la bande de Gaza.

Olivier Fitoussi/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes et les forces de secours sur les lieux d'une fusillade à Neve Yaakov, Jérusalem, le 27 janvier 2023.

L'attentat avait eu lieu au lendemain d'un raid de l'armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, qui avait coûté la vie à huit terroristes et un civil.