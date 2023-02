Israël exhorte la Bulgarie et la Roumanie à désigner les Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste

Les "deux ministres des Affaires étrangères ont convenu d'envisager positivement la désignation du CGRI comme organisation terroriste dans l'Union européenne"

Dans des entretiens téléphoniques avec ses homologues bulgare et roumain, Nikolai Milkov et Bogdan Aurescu ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, a exhorté leurs pays respectifs à soutenir la proposition de l’Union européenne (UE) de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran comme organisation terroriste. "Lors des deux entretiens, les ministres ont convenu de renforcer leur alliance contre l'Iran", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Parlement européen a demandé à l'Union européenne de qualifier le CGRI d’organisation terroriste et de le sanctionner. Le Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions au Corps des gardiens de la révolution islamique le mois dernier, sans pour autant le qualifier de terroriste. Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, a expliqué que des questions juridiques étaient en jeu et qu'une telle déclaration devait d'abord être prononcée par un tribunal européen.

À la demande du ministre Cohen, les "deux ministres des Affaires étrangères ont convenu d'envisager positivement la désignation du Corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste dans l'Union européenne", ajoute le communiqué. Le nouveau gouvernement de droite israélien dirigé par Benjamin Netanyahou s’efforce de convaincre le monde de condamner le CGRI.

Jusqu’à maintenant, seuls les États-Unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite ont déclaré le CGRI comme organisation terroriste. La répression violente des manifestations en Iran et le soutien à des groupes déjà désignés comme terroriste par la communauté internationale, comme le Hamas et le Hezbollah sont les principales raisons avancées par les partisans de la désignation.