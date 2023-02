Jérusalem : Itamar Ben Gvir accuse la police d'avoir "perdu le contrôle" lors d'une manifestation

"La police de la capitale a laissé un groupe d'anarchistes prendre le contrôle", a déclaré Itamar Ben Gvir

Après des débordements durant une manifestation contre la réforme judiciaire à Jérusalem jeudi soir, le chef de la police de la ville, accusé d'avoir perdu le contrôle des protestataires, a été convoqué par le ministre de la Sécurité nationale.

"La police de la capitale a laissé un groupe d'anarchistes prendre le contrôle", a déclaré Itamar Ben Gvir, soulignant que les forces de sécurité avaient reçu pour consigne de faire preuve de la plus grande fermeté envers les éventuels fauteurs de trouble.

Yonatan Sindel/Flash90 Des manifestants protestant contre la réforme judiciaire allument des fusées éclairantes près de la maison du Premier ministre Netanyahou, à Jérusalem, le 9 février 2023

Dans un communiqué publié après la réprimande de son chef, la police de Jérusalem a précisé qu'elle avait respecté toutes les procédures et qu'elle était intervenue après que certains manifestants ont mis le feu à un pneu, lancé des fusées éclairantes et déclenché des affrontements avec d'autres protestataires. Ces émeutiers ont ensuite entrepris de bloquer l'axe principal de la rue Yaffo, et d'empêcher le tramway de circuler.

Le commandant de la police Kobi Shabtai a apporté son soutien au chef de la police de Jérusalem et regretté que le ministre de la Sécurité nationale ait réprimandé publiquement ce dernier au lieu de réclamer une enquête interne.

Le rassemblement, qui a réuni plusieurs centaines de personnes, a débuté devant la résidence du Premier ministre et s'est poursuivi dans le centre-ville de Jérusalem. Deux manifestants ont été arrêtés par la police.