Les EAU et plusieurs pays condamnent l'attentat à la voiture-bélier de Jérusalem

L'attaque a coûté la vie à deux Israéliens, dont un enfant de six ans, l'ambassade de France a dénoncé un "acte de terrorisme lâche"

Les Émirats arabes unis ont fermement condamné vendredi l'attentat à la voiture bélier à une station de bus du quartier de Ramot à Jérusalem, au cours duquel deux personnes ont été assassinées et cinq autres ont été blessées, dont trois grièvement. Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a affirmé que les EAU "expriment leur forte condamnation de ces actes criminels et leur rejet permanent de toutes les formes de violence et de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité en violation des valeurs et des principes humains".

Yonatan Sindel/Flash90 Des secouristes et des policiers sur les lieux d'une attaque terroriste au carrefour de Ramot, à Jérusalem.

Le ministère "exprime ses sincères condoléances au gouvernement israélien et à son peuple et sa sympathie aux familles des victimes de ce crime odieux, ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement pour tous les blessés", ajoute le communiqué.

Le Secrétaire d'État américain Antony Blinken a également condamné l'attaque terroriste. "Le ciblage délibéré de civils innocents est répugnant et inadmissible. Les États-Unis présentent leurs plus sincères condoléances aux blessés, et nous les soutenons fermement face à cette attaque", a-t-il affirmé.

Plusieurs pays européens ont également condamné l'attaque. "Profondément choqués et attristés par l'attaque terroriste à Jérusalem-Est. Nos pensées et nos condoléances vont aux familles des victimes innocentes. Nous condamnons fermement cette violence insensée", a déclaré l'ambassade d'Italie en Israël, tandis que le ministère allemand des Affaires étrangères a condamné l'attaque "dans les termes les plus forts possibles". De son côté, l'ambassade de France en Israël a indiqué être "aux côtés des proches des victimes de ce lâche acte terroriste. La violence doit cesser", a-t-il déclaré.

Les deux personnes qui ont été tuées dans l'attaque à la voiture-bélier de vendredi ont été identifiées comme étant Alter Shlomo Lederman, un étudiant de la Yeshiva âgé de 20 ans, et Yaakov Yisrael Fali, un garçon de six ans. Le jeune enfant été enterré avant le début du Shabbat. Son père, qui a été modérément blessé dans l'attaque, a été hospitalisé et n'a pas pu assister aux funérailles de son fils.

Selon la police, le chauffeur de la voiture bélier, un habitant d'Issawiye, quartier palestinien de Jérusalem-Est, âgé de 31 ans, a percuté "à grande vitesse (...) des innocents qui attendaient à l'arrêt de bus". Les médecins se battent pour maintenir en vie un enfant de 8 ans grièvement blessé, selon un porte-parole de l'hôpital.

Le Jihad islamique, groupe terroriste palestinien, a identifié l'auteur de l'attaque comme Hussein Khaled Qaraqa, et a qualifié l'attentat d'"héroïque" et de "réponse naturelle et légitime aux crimes de l'occupation" israélienne.