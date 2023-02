L'ambassadrice d'Israël en Espagne exfiltrée après l'irruption de militants BDS à une conférence

L'incident a eu lieu le jour de l'annonce par la maire de Barcelone, Ada Colao, de l'annulation des relations officielles entre sa ville et Israël

L'ambassadrice d'Israël en Espagne a été mise en sécurité dans une salle après l'irruption de plusieurs dizaines de militants pro-palestiniens à une conférence qu'elle donnait sur les Accords d'Oslo mercredi à l'Université Complutense de Madrid.

Des activistes de la campagne de boycott anti-israélien BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) ont violemment fait irruption au milieu de la conférence et ont couru après l'ambassadrice, Rodica Radian Gordon. Des images montrent l'un des membres du personnel de l'ambassade sortant une arme tandis que plusieurs membres du personnel de sécurité de l'Université et des manifestants se rassemblent autour de lui. L'incident a eu lieu le jour de l'annonce par la maire de Barcelone, Ada Colao, de l'annulation des relations officielles entre sa ville et l'État d'Israël.

Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé "la violence des manifestants anti-israéliens, dirigée contre l'ambassadeur d'Israël, lors d'une conférence à l'Université Complutense à l'occasion des 30 ans du processus de paix d'Oslo. Nous remercions le doyen pour sa direction déterminée et courageuse d'un discours académique ouvert et équilibré. Après que les manifestants ont fait irruption dans la conférence et tenté d'empêcher l'événement, l'ambassadrice, Rodika Radian Gordon, est retournée dans la salle et a terminé la conférence comme prévu.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a appelé l'ambassadrice à Madrid pour lui assurer et la féliciter pour être revenue et pour avoir poursuivi la conférence