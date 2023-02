Attentat à Jérusalem a fait une troisième victime : un enfant de 8 ans succombe à ses blessures

Son frère, Yaakov Yisrael Plai, âgé de six ans, qui est également mort dans l'attaque, a été inhumé avant Shabbat

Asher Menahem Paley, l'enfant de 8 ans, qui a été grièvement blessé vendredi lors de l'attentat à la voiture-bélier dans le quartier de Ramot à Jérusalem, a succombé à ses blessures samedi, a indiqué l'hôpital Shaarey Tzedek où il avait été transféré. Son frère, Yaakov Yisrael Paley, âgé de six ans, qui est également mort dans l'attaque, a été inhumé avant Shabbat. Son père (42 ans) a été légèrement blessé et est hospitalisé à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. Le bilan de l'attaque est désormais de trois morts.

L'attentat, dont l'auteur a été tué, intervient deux semaines après un autre attentat ayant coûté la vie à six Israéliens et une Ukrainienne dans un autre quartier de Jérusalem. Selon la police, le chauffeur de la voiture bélier, un habitant d'Issawiye, quartier palestinien de Jérusalem-Est, âgé de 31 ans, a percuté "à grande vitesse (...) des innocents qui attendaient à l'arrêt de bus".

Alter Shlomo Lederman, étudiant dans une yeshiva (école talmudique) âgé de 20 ans, a lui aussi succombé à ses blessures peu après son transfert à l'hôpital Shaare Tzedek. Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Les funérailles de l'enfant de 6 ans ont eu lieu vendredi en fin d'après-midi à Jérusalem, conformément à la loi religieuse juive qui exige que les morts soient enterrés le plus vite possible et interdit les enterrements pendant le shabbat (le repos hebdomadaire juif). Selon un porte-parole de la police, le terroriste a été abattu par des policiers arrivés rapidement sur les lieux.

Le Jihad islamique, groupe terroriste palestinien, l'a identifié comme Hussein Khaled Qaraqa, et a qualifié l'attentat d'"héroïque" et de "réponse naturelle et légitime aux crimes de l'occupation" israélienne.