Jérusalem : le domicile du terroriste qui a commis l'attentat à la voiture-bélier mis sous scellés

Trois civils, dont deux enfants, ont été tués dans l'attaque, et d'autres ont été blessés tandis que le terroriste a été neutralisé par des policiers

Les forces de police du district de Jérusalem et les agents de la police des frontières ont mis sous scellé, dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile familial du terroriste Hussein Khaled Qaraqa, qui a perpétré l'attaque à la voiture bélier à un arrêt de bus dans le quartier de Ramot à Jérusalem vendredi. Le domicile se trouve dans le quartier d'At-Tur, à Jérusalem-Est.

IDF Spokesperson's Unit Les forces israéliennes mettent sous scellés la maison du terroriste Hossein Qaraqa

Trois civils, dont deux enfants, ont été tués dans l'attaque, et d'autres ont été blessés. Le terroriste a été neutralisé par des policiers dans le véhicule avec lequel il a perpétré l'attentat. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les proches du terroriste ont été arrêtés afin d'être interrogés pour déterminer s'ils étaient impliqués dans l'attaque ou s'ils en avaient eu connaissance.

La détention des deux frères du terroriste a été prolongée de six jours samedi soir, tandis que son épouse a été relâchée. La police et les forces de sécurité ont fait évacuer la maison des parents du terroriste, où il a vécu par le passé et où résident maintenant ses deux frères qui ont été arrêtés.

Pendant la nuit, toutes les ouvertures de la maison ont été mises sous scellés après la réception de toutes les autorisations nécessaires, et conformément à l'ordre de mise sous scellés et de confiscation de la maison. L'opération s'est terminée sans incident.