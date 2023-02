Séisme en Turquie : Israël a déjà sauvé 19 civils et soigné 180 blessés

Bien que les chances de retrouver des survivants aient diminué, les équipes israéliennes ont continué à des effectuer des sauvetages pendant le week-end

Les forces israéliennes, qui participent aux opérations de secours en Turquie après le puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays et la Syrie voisine la semaine dernière, avaient sorti dimanche 19 civils des décombres et soignés environ 180 blessés dans son hôpital de campagne installé à Kahramanmaraş, la ville située à l'épicentre du séisme.

Tsahal a envoyé mercredi en Turquie une délégation de près de 400 personnes, dont 150 soldats participant aux opérations de sauvetage et une équipe médicale composée d'environ 240 personnes, ainsi que 17 tonnes de matériel et d'aide médicale. L'opération israélienne a été baptisée "Rameaux d'olivier". Les secouristes israéliens ont notamment extirpé des décombres de bâtiments effondrés un enfant de dix ans et un autre de neuf ans vendredi. Ils ont également pris en charge une dizaine de réfugiés syriens vivant dans le pays

Bien que les chances de retrouver des survivants aient considérablement diminué, les équipes israéliennes et étrangères ont continué à effectuer des sauvetages contre toute attente pendant le week-end. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a félicité le commandant des opérations de recherche et de sauvetage de Tsahal, Elad Adri, jeudi soir. "Vous représentez l'humanité, mais vous représentez aussi le vrai visage de l'État d'Israël", a déclaré Netanyahou. "Vous apportez beaucoup de respect au pays, et vous faites quelque chose de digne".

Adri a répondu au Premier ministre : "Il n'y a pas de plus grand privilège pour un commandant de notre armée de conduire une telle délégation. Je sens que tout le pays est derrière moi. Comme si le pays avait tendu la main aussi loin qu'il le pouvait, de toutes ses forces, et nous avait mis ici pour sauver des vies."

Vendredi, un réfugié syrien de quatre ans dont les parents ont été tués dans le tremblement de terre a été amené à l'hôpital de campagne. "C'est une zone où il y a beaucoup de réfugiés syriens. Ce garçon a été secouru il y a trois ou quatre jours, toute sa famille a été tuée, et il a été amené par son oncle. Nous l'avons soigné et calmé. Il est arrivé dans un état modéré à grave", a déclaré le lieutenant-colonel Aziz Ibrahim, infirmier et commandant du corps médical de Tsahal.

Dimanche, le bilan du tremblement de terre s'élevait à plus de 28 000 morts en Turquie et en Syrie, mais les chiffres pourraient pourrait "doubler", selon l'ONU.