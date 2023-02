Israël : le Technion ciblé par des hackers qui exigent une somme colossale en Bitcoin

"Les hackers nous ont punis pour le régime d''apartheid'. Tous les systèmes ne sont pas accessibles et nous avons perdu nos données"

L'Institut israélien de technologie Technion à Haïfa a indiqué dimanche que ses serveurs informatiques avaient été visés par une cyberattaque. Le site de l'institut est tombé en panne et les étudiants ont été invités à se déconnecter. "Cette nuit nous avons reçu un message du Technion nous informant que c'est la catastrophe... Plus aucun site internet du Technion ne marche. Et comme nous sommes en pleine période d'examens, personne ne sait comment on va faire", raconte Noam, étudiant en première année.

Selon le site d'information Walla, la cyberattaque a été menée par un groupe appelé Darkbit, qui a exigé 80 bitcoins au Technion, soit plus de 1,6 millions d'euros. Le piratage du Technion, qui est le fleuron de la recherche scientifique et qui forme chaque année des milliers d'ingénieurs de haut niveau, plonge l'institut dans l'embarras.

NICOLAS ASFOURI / AFP Prince, un membre du groupe de pirates informatiques

"Le Technion a été piraté. Les hackers nous ont punis pour le régime d''apartheid'. Tous les systèmes ne sont pas accessibles et nous avons perdu nos données. Par conséquent, nous devons arrêter temporairement nos procédures de ressources humaines. Nos plus sincères excuses à tous les collègues, partenaires et ceux qui nous font confiance", a indiqué le Technion sur son compte LinkedIn. "Apparemment, le groupe a attaqué le Technion pour des raisons nationalistes. Il exige un paiement de 80 bitcoins afin de libérer les ordinateurs du rançongiciel qui les a infectés", a indiqué à Walla le chercheur en cyber intelligence Tom Malka.

"Il est probable qu'une équipe de réponse aux cyberincidents enquêtera sur cet événement, vérifiera le nombre d'ordinateurs infectés, trouvera le point de pénétration et la date à laquelle les attaquants ont eu accès aux ordinateurs pour la première fois et comblera la faille qui a permis aux assaillants de prendre le contrôle des ordinateurs. Si les hackers n'ont pas toujours un réel contrôle du système informatique et que la faille de sécurité est fermée, il est recommandé de ne pas payer la rançon", a-t-il ajouté.

"Un piratage du Technion est un tremblement de terre. Nous avertissons depuis longtemps qu'il y a une hausse spectaculaire du nombre de piratages dans les entreprises et les organisations, dont seuls quelques-uns atteignent les médias", a de son côté expliqué Anar Yazraeli, responsable de la sécurité de l'information au sein de la société TORQ.