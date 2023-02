Turquie : la mission United Hatzalah rentre précipitamment en Israël après une importante menace pour sa sécurité

"La délégation israélienne savait qu'il était risqué d'envoyer notre équipe dans cette région de Turquie, proche de la frontière syrienne"

La mission de secours de l'organisation israélienne United Hatzalah en Turquie a mis fin à ses opérations et est rentrée précipitamment en Israël dimanche matin, après des menaces importantes planant sur sa sécurité. La décision a été prise samedi soir, après une évaluation de la situation menée par les chefs du commandement du front intérieur et des unités de recherche et de sauvetage de Tsahal, le directeur de United Hatzalah, Eli Pollack, et le vice-président des opérations, Dov Maisel.

L'équipe a rapidement emballé son équipement et son matériel et a pris des dispositions hâtives pour rentrer en Israël au plus vite. En raison du manque d'avions disponibles, le docteur Miriam Adelson a fait don de son jet privé pour ramener l'équipe en Israël dimanche matin.

Dov Maisel a affirmé que la délégation savait "qu'il y avait un certain niveau de risque à envoyer notre équipe dans cette région de Turquie, proche de la frontière syrienne, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour atténuer la menace dans l'intérêt de notre mission de sauvetage."

"Malheureusement, nous venons de recevoir des informations faisant état d'une menace concrète et immédiate sur la délégation israélienne et nous devons privilégier la sécurité de notre personnel. Nous sommes extrêmement fiers de ce que notre équipe a accompli en quelques jours, en participant au sauvetage de 15 personnes en coopération avec le commandement du front intérieur des Tsahal, les unités de recherche et de sauvetage israéliennes, les forces de sauvetage locales et la Croix-Rouge turque", a-t-il ajouté.

L'équipe de United Hatzalah a participé aux opérations de secours israéliennes en Turquie après le puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays et la Syrie voisine la semaine dernière. La délégation a extrait 19 civils des décombres et soignés environ 180 blessés dans son hôpital de campagne installé à Kahramanmaraş, la ville située à l'épicentre du séisme.