Israël : le gouvernement réfléchit à une éventuelle opération anti-terroriste à Jérusalem-Est

Les dernières attaques menées à Jérusalem qui ont 10 morts obligent Netanyahou et son cabinet à réagir

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son cabinet allait discuter de la possibilité de lancer une opération de grande envergure à Jérusalem-Est dans le but d'y endiguer le terrorisme qui a couté la vie à dix Israéliens en l'espace de huit jours.

Vendredi, trois personnes ont été tuées dans la capitale israélienne lorsqu'un terroriste palestinien de Jérusalem-Est a foncé avec sa voiture sur un groupe d'Israéliens qui attendaient à un arrêt de bus au carrefour de Ramot. Parmi les victimes figurent deux frères, Asher Menachem Pally et Yaakov Israel Pally, âgés respectivement de huit et six ans. La troisième victime est Alter Shlomo Laderman, 20 ans. Il laisse derrière lui une femme qu'il venait d'épouser.

Au début de la réunion hebdomadaire du cabinet, le Premier ministre a déclaré : "La réponse au terrorisme est de frapper fort. Renforcer encore l'entreprise d'implantation dans notre pays, que les terroristes cherchent à évincer."

"Je fais l'éloge de nos émissaires en Turquie qui accomplissent une œuvre sainte, qui ont sauvé de nombreuses personnes et montré au monde entier le vrai visage d'Israël", a-t-il dit, en faisant référence aux équipes de secours israéliennes qui mènent des opérations de sauvetage en Turquie, après le tragique tremblement de terre de la semaine dernière qui a, pour l'instant, fait plus de 28 000 morts.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a évoqué pour la première fois l'idée de lancer une opération antiterroriste à Jérusalem-Est après s'être rendu sur les lieux de l'attentat de vendredi après-midi.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sur le site d'une attaque terroriste à Ramot, Jérusalem

"La police a déjà commencé cette opération avec une faible intensité, mais elle va se développer de plus en plus [...]. Il n'y a aucune intention d'entrer [à Jérusalem-Est] sur des chars, mais je suis le ministre de la Sécurité nationale et j'ai donné des instructions à la police pour mener cette opération", a-t-il affirmé.

Selon Maurice Ifergan, analyste politique pour i24NEWS, "c’est un exercice d’équilibrisme pour Netanyahou. Ce ne sont pas seulement les contradictions avec l’administration américaine mais également les contradictions face à la réalité israélienne. Lorsqu’on se dit prêt à lancer une opération antiterroriste à Jérusalem-Est, il faut rappeler que Jérusalem-Est ce ne sont pas les territoires. Il y a tout d’abord 300’000 Palestiniens qui possèdent la citoyenneté israélienne. Et pour lancer une telle opération, il faut avoir des ordres de mandat d’arrêt, il faut avoir des renseignements, il faut que le Shabak travaille sur le terrain, or il n’y a rien de tout cela".