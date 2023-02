Turquie/Séisme : la délégation de secouristes de Tsahal de retour en Israël

Les médecins de Tsahal ont soigné environ 470 victimes, dont 150 enfants et plusieurs réfugiés syriens qui se trouvaient en Turquie au moment du séisme

La délégation de 150 secouristes israéliens, intervenue en Turquie pour soigner des blessés après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région et trouver des survivants dans les décombres, est rentrée en Israël mercredi soir. La délégation, qui comptait presque 400 secouristes, infirmiers, ambulanciers et sauveteurs au départ, avait établi un hôpital de campagne dans un centre médical abandonné à l'extérieur de la ville de Kahramanmaraş, dans le sud-est de la Turquie. L'hôpital a soigné environ 470 victimes, dont 150 enfants et plusieurs réfugiés syriens qui se trouvaient en Turquie au moment du séisme.

Armée israélienne Secouristes israéliens en Turquie

Les membres de la délégation ont été accueillis par le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi lors d'une cérémonie à la base militaire de Ben Ami, près de l'aéroport Ben Gourion. "Vous vous êtes rendus dans un endroit dangereux, tant du point de vue sismologique que du point de vue de la sécurité. Je dois dire que nous étions inquiets au départ et que nous voulions mettre en place un dispositif de sécurité plus important que ce que les autorités turques autorisaient, sans entrer dans les détails. Mais cela ne nous a pas fait fléchir", a déclaré Herzi Halevi.

Le chef de Tsahal a déclaré qu'il avait envoyé la délégation pour "des raisons éthiques, pour sauver des vies", ce qui était "une raison suffisante". Une autre délégation de plus de 160 experts en recherche et sauvetage est rentrée en Israël mardi, après avoir sauvé 19 civils des décombres dans le sud-est de la Turquie. L'armée avait baptisé cette opération d'aide "Rameaux d'olivier".

Armée israélienne Des secouristes de Tsahal en Turquie

Une plus petite délégation de secouristes du service d'urgence United Hatzalah est rentrée plus tôt dans la semaine, invoquant des problèmes de sécurité. Mercredi, le bilan des victimes du tremblement de terre s'élevait à plus de 41 000 personnes en Turquie et en Syrie. Des milliers de personnes seraient encore coincées sous les décombres, et le bilan devrait s'alourdir à mesure que les secouristes fouillent les monticules de décombres dans les villes et villages de la région.