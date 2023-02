ONU : un texte condamnant la construction dans les implantations juives bientôt soumis au vote

Israël a annoncé la légalisation d'avant-postes sauvages et la construction de 10 000 maisons en réponse aux récentes attaques à Jérusalem

Le Conseil de sécurité des Nations unies examine actuellement un projet de résolution qui exigerait qu'Israël "cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé", a révélé mercredi soir l'agence Reuters. Le texte, rédigé par les Émirats arabes unis en coordination avec les Palestiniens, devrait être soumis au vote des 15 membres du Conseil lundi prochain, selon des diplomates.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé dimanche la légalisation de neuf avant-postes juifs sauvages en Cisjordanie et a annoncé la construction de 10 000 nouvelles maisons dans les implantations existantes, en réponse aux récentes attaques terroristes à Jérusalem qui ont coûté la vie à onze Israéliens. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est dit "profondément troublé" par ces annonces.

Le texte "réaffirme que l'établissement par Israël de colonies dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n'a aucune validité juridique et constitue une violation flagrante du droit international", rapporte Reuters. Il condamne également toutes les tentatives d'annexion, y compris les décisions et les mesures prises par Israël concernant les implantations. Les discussions sur la résolution sont toutefois en cours, et le texte pourrait bien changer, de même que le moment du vote, ont indiqué les diplomates.

Flash90 Construction dans les implantations israéliennes en Cisjordanie

En décembre 2016, le Conseil de sécurité avait déjà adopté une résolution appelant Israël à cesser de construire dans les implantations. Le texte avait été adopté grâce à l'abstention de l'administration américaine du président américain Barack Obama peu avant son départ de la Maison Blanche, un revirement qui avait profondément marqué les relations israélo-américaines.

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a écrit une lettre aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU mardi, les exhortant à condamner les récentes attaques à Jérusalem, affirmant qu'"elles sont une conséquence directe" de l'incitation de l'Autorité palestinienne et des groupes terroristes. La lettre ne mentionne pas les mesures visant à renforcer la présence d'Israël en Cisjordanie, approuvées par le cabinet dimanche et présentées comme une réponse aux attaques palestiniennes.