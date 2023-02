Israël : le chef du Shin Bet avertit Ben Gvir qu'il incite à la violence à Jérusalem

Ben Gvir fait pression pour que la police intensifie une campagne de démolition de maisons illégales en réponse aux récentes attaques qui ont tué 11 Israéliens

Le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet, Ronen Bar, s'est récemment entretenu avec le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et l'a averti que les mesures de répression prises récemment à Jérusalem-Est en réponse aux attaques terroristes risquent d'inciter à de nouvelles violences, a rapporté mercredi soir Channel 13.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir à la Knesset, le 15 février 2023

Ben Gvir fait pression depuis plusieurs jours pour que la police intensifie une campagne de démolition de maisons illégales et de répression générale à Jérusalem-Est, en réponse aux attaques du mois dernier qui ont coûté la vie à 11 Israéliens.

"Votre activité crée un sentiment de punition collective. Cela agite Jérusalem [Est] et peut provoquer une flambée générale en cette période sensible", a déclaré Bar à Ben Gvir, selon Channel 13. Ben Gvir aurait rejeté les avertissements du chef du Shin Bet et rétorqué que ses méthodes utilisées par le passé n'ont pas apporté la sécurité.

Ben-Gvir a appelé à une application accrue de la loi dans les quartiers arabes de Jérusalem à la suite de la récente vague d'attaques terroristes dans la capitale au cours desquelles 11 Israéliens ont été tués. Le ministre de la Sécurité nationale a notamment ordonné la démolition de nombreux bâtiments et structures illégaux à Jérusalem. Par ailleurs, 100 Palestiniens ont été arrêtés ces derniers jours, et sept bâtiments construits illégalement ont été détruits. Ben Gvir avait voulu raser davantage de bâtiments illégaux, mais il a été retenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon Channel 13, il est très inhabituel que le chef du Shin Bet contacte un ministre de la Sécurité pour lui faire de telles remontrances. Plusieurs responsables de la sécurité estiment par ailleurs qu'une escalade de la violence pendant le mois musulman du ramadan, qui devrait commencer aux alentours du 23 mars, est inévitable. Le mois sacré musulman est traditionnellement marqué par une recrudescence de la violence, en particulier autour du site du mont du Temple à Jérusalem.