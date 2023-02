Pour la première fois en 16 ans, un avion de ligne israélien s'envole pour la Turquie

Conséquence des accords sur la régulation des vols, un Airbus de la compagnie Israir a quitté Tel Aviv pour Istanbul ce matin avec 165 passagers à son bord

Pour la première fois depuis 16 ans, un avion d'une compagnie aérienne israélienne s'est envolé pour la Turquie jeudi matin avec 165 passagers à son bord. Un Airbus de la compagnie Israir a quitté l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à 11h35 à destination d'Istanbul. Les vols des compagnies israéliennes à destination et en provenance de la Turquie ont été complètement arrêtés fin 2007 en raison d'une série de crises politiques.

Lors d'une cérémonie précédant ce décollage historique, la ministre des Transports Miri Regev a de nouveau présenté les condoléances du gouvernement israélien à la Turquie à la suite du tremblement de terre qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Regev a par ailleurs affirmé dans son discours qu'elle "se félicite de la reprise des vols directs des compagnies aériennes israéliennes vers la Turquie".

Selon la ministre, la reprise des vols directs permettra d'augmenter le nombre de visites touristiques dans les deux pays. "La reprise des vols a été rendue possible dans le contexte de la transformation amorcée avec les accords d'Abraham dirigés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui ont entraîné un changement dans la carte des destinations, dont Dubaï, Charm el Cheikh, le Maroc, et peut-être bientôt l'Arabie Saoudite. "Nous recevons des demandes de ministres des Transports d'autres pays d'Europe et d'Afrique, pour ouvrir des routes vers de nouvelles destinations".

L'ambassadeur de Turquie en Israël, Shakir Özkan Turunler, a remercié le gouvernement d'Israël pour l'aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie, et a déclaré : "Les citoyens de la Turquie et d'Israël se connaissent depuis de nombreuses années. Les deux pays vont coopérer. Nous sommes heureux de voir la reprise des vols des compagnies commerciales." L'avion qui a décollé dans la matinée vers Istanbul transporte du matériel médical qui sera transféré pour soigner les victimes du tremblement de terre qui a secoué la Turquie le week-end dernier.

https://twitter.com/i/web/status/1626134750103576578 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La compagnie Israir est pour l'instant la seule compagnie qui opère vers la Turquie, avec uniquement des vols vers Istanbul. Mais dans les semaines à venir, Arkia et El Al proposeront également des vols vers Istanbul ainsi que vers d'autres destinations en Turquie, comme Antalya.

Le retour des compagnies israéliennes sur la route a été rendu possible au terme de longues négociations entre les deux pays, qui se sont soldées en juillet dernier par la signature de nouveaux accords sur la régulation des vols. L'accord signé par l'ancien ministre des Transports Merav Michaeli permet le développement des liaisons aériennes entre les pays.