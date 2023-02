Jérusalem : les habitants de Shuafat appellent à la grève et la désobéissance civile

Des militants palestiniens appellent les travailleurs de la localité à ne pas se rendre sur leur lieu de travail et à ne pas payer leurs impôts et factures

Des factions politiques et des militants palestiniens ont appelé à une grève générale et à la "désobéissance civile" dimanche pour protester contre les mesures de sécurité israéliennes prises à l'encontre des résidents du camp de réfugiés de Shuafat et de la ville voisine d'Anata, a rapporté samedi le Jerusalem Post. Ces mesures, dénoncées par les Palestiniens comme une "punition collective", ont été imposées en octobre 2022, lorsque Udai Tamimi, un résident d'Anata, a tué par balle la soldate Noa Lazar à un poste de contrôle à l'entrée du camp de réfugiés qui, avec certaines parties d'Anata, est situé à la limite de la municipalité de Jérusalem.

Comme la plupart des résidents des deux localités, Tamimi, 22 ans, détenait une carte d'identité délivrée par Israël en sa qualité de résident permanent de Jérusalem. Il a ensuite été abattu après avoir ouvert le feu sur des agents de sécurité à l'entrée de Ma'ale Adumim.

La semaine dernière, l'agent de la police des frontières Asil Sawaed a été tué dans une autre attaque à l'entrée du camp de réfugiés. Selon la police, un garçon de 13 ans du camp a sorti un couteau et a attaqué les agents israéliens qui effectuaient un contrôle de sécurité dans un bus. Un agent de sécurité a ouvert le feu sur le jeune terroriste, touchant accidentellement Sawaed. Depuis, la police a imposé des mesures de sécurité strictes au poste de contrôle, mené des raids à grande échelle dans le camp et à Anata, et arrêté des dizaines de résidents soupçonnés d'être impliqués dans des activités de terrorisme.

Les résidents se sont plaints que les mesures de sécurité ont provoqué des embouteillages aux entrées des deux communautés, retardant l'arrivée des employés à leur travail et des étudiants à leurs écoles dans différents quartiers de Jérusalem.

AHMAD GHARABLI / AFP Le camp de réfugiés palestinien de Shuafat et le mur de séparation, le 27 septembre 2018

L'appel à la grève générale et à la " désobéissance civile " intervient dans un contexte de tensions croissantes à Jérusalem-Est. Le cabinet de sécurité a approuvé au début du mois une série de mesures, parmi lesquelles le déploiement de policiers supplémentaires et une répression contre ceux qui incitent à la violence et au terrorisme. La récente démolition de maisons construites sans permis dans certains quartiers arabes a encore accru les tensions.

Dans le cadre de la "désobéissance civile", les travailleurs ne se rendront pas sur leur lieu de travail en Israël et tous les résidents boycotteront les institutions israéliennes et s'abstiendront de payer leurs impôts et autres factures. Les factions appellent les manifestants à bloquer les entrées du camp de Shuafat et d'Anata à 4h30 du matin dimanche pour empêcher les résidents de se rendre au travail