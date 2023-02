Israël : les services de sécurité se préparent à une tentative d'assassinat politique, selon le chef de la police

Le Premier ministre fait l'objet de menaces de plus en plus virulentes dans le contexte du plan de réforme judiciaire

Les services de sécurité israéliens se préparent à une prochaine tentative d'assassinat politique, a indiqué le chef de la police Kobi Shabtai.

"Nous avons déjà assisté à l'assassinat d'un Premier ministre ainsi qu'au lancement d'une grenade lors d'une manifestation. Il faut absolument calmer le jeu. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que cela ne se reproduise", a-t-il déclaré sur la chaîne 12 samedi soir.

Ces propos interviennent tandis que le Premier ministre fait l'objet de menaces de plus en plus virulentes dans le contexte du plan de réforme judiciaire promu par son gouvernement.

Kobi Shabtai a également approuvé le projet du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de créer une garde nationale. "Cela permettrait de disposer d'un nouvel outil pour lutter contre la violence", a indiqué Kobi Shabtai qui ne parle pas d'Intifada pour qualifier le regain d'attaques terroristes, mais plutôt d'une "escalade".

En revanche, le chef de la police s'est dit contre la proposition d'autoriser davantage de citoyens à porter des armes. "Les armes entre de mauvaises mains peuvent représenter un danger encore plus grand. Les citoyens habilités à en porter jusqu'à maintenant ont été formés pour cela et répondent à certains critères. Un telle mesure nécessiterait de placer un policier à chaque coin de rue, et c'est tout simplement impossible."

Enfin, Kobi Shabtai a indiqué qu'il ne démissionnerait pas, contrairement à ce qu'ont récemment réclamé certains proches du ministre de la Sécurité nationale après que la police se soit laissée déborder lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire à Jérusalem.