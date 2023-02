Blinken demande à Netanyahou de prendre des mesures "pour rétablir le calme"

Cet échange intervient avant le vote au Conseil de sécurité d'une résolution qui condamne la décision d'Israël de construire de logements en Cisjordanie

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a de nouveau demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de prendre des initiatives pour faire baisser les tensions en Cisjordanie lors d'un entretien téléphonique samedi. "Appel productif avec Netanyahou pour discuter des développements régionaux. J'ai réitéré notre ferme soutien à une solution négociée à deux États et souligné la nécessité urgente pour les Israéliens et les Palestiniens de prendre des mesures pour rétablir le calme et notre opposition aux mesures unilatérales susceptibles de conduire à une escalade", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1627092573327339524 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus tôt dans la journée de samedi, Antony Blinken s'est entretenu avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, une discussion qu'il a également qualifiée de "productive" dans un tweet. "J'ai réaffirmé notre engagement en faveur d'une solution négociée à deux États et notre opposition aux politiques qui mettent en danger sa viabilité ", a écrit le secrétaire d'État.

Ces conversations interviennent avant le vote attendu au Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution qui condamne la décision d'Israël de construire de nouveaux logements en Cisjordanie. Le département d'État a clairement indiqué jeudi que les États-Unis ne soutiendraient pas la résolution, mais ne s'est pas engagé à ce que les États-Unis utilisent leur droit de veto contre le texte

Des législateurs américains ont demandé au président Joe Biden de bloquer sans équivoque toute action contre Israël à l'ONU et d'ordonner à l'ambassadeur américain à l'ONU de mettre son veto à la résolution. Les États-Unis utilisent traditionnellement leur droit de veto au Conseil de sécurité pour retoquer des résolutions anti-israéliennes, à l'exception notable de l'administration Obama en 2016 qui ne s'était pas opposé à une résolution du Conseil de sécurité contre la présence d'Israël en Cisjordanie.