L'ambassadeur américain en Israël appelle Netanyahou à "freiner" la réforme de la justice

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a révélé que l'administration Biden a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à "freiner" les efforts de son gouvernement pour faire adopter son plan de réforme du système judiciaire. "Nous disons au Premier ministre, comme je le dis à mes enfants, de freiner, de ralentir, d'essayer d'obtenir un consensus, de rassembler les parties", a déclaré M. Nides à David Axelrod, ancien responsable de l'administration Obama, lors d'une interview pour un podcast diffusée jeudi.

L'intervention de l'ambassadeur concernant la réforme judiciaire est la plus significative de la part de l'administration Biden sur la question. Tom Nides a dit également espérer que Netanyahou soit sensible aux avertissements des économistes sur la réforme de son gouvernement. L'ambassadeur a réaffirmé que les États-Unis n'allaient pas "dicter" des parties spécifiques de la réforme proposée. "Cependant, la seule chose qui lie nos pays entre eux est le sens de la démocratie et le sens de [l'importance des] institutions démocratiques", a-t-il souligné.

"C'est ainsi que nous défendons Israël à l'ONU. Lorsque nous pensons que ces institutions démocratiques sont sous pression et sous tension, nous exprimons [notre préoccupation]. C'est ce que nous faisons maintenant", a-t-il ajouté.

Il a admis que les États-Unis "doivent être prudents dans la façon dont ils disent aux pays ce qu'ils doivent faire", mais a déclaré que la "relation incassable" que Washington entretient avec Jérusalem donne aux premiers "l'espace pour essayer de dire à Israël quand nous pensons qu'ils devraient travailler vers de meilleurs objectifs qu'ils ne le font actuellement".

Alors que le gouvernement prévoit de faire voter lundi à la Knesset en première lecture les premiers éléments de sa réforme, Tom Nides s'est dit optimiste quant à la possibilité que la coalition accepte de faire marche arrière afin de trouver un compromis.