Jérusalem-Est : des émeutiers bloquent des routes pour empêcher les habitants d'aller travailler

Ces jeunes Palestiniens appellent à "la désobéissance civile" pour protester contre les restrictions israéliennes

De jeunes Palestiniens du camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est ont bloqué les voies d'accès de la zone dans la nuit de samedi à dimanche et brûlé des pneus afin que les habitants ne puissent pas aller travailler à l'extérieur du camp. Ces actions font suite à un appel à la grève générale et à "la désobéissance civile" formulé samedi. Les protestataires estiment que depuis l'attaque à un poste de contrôle du camp de réfugiés, la semaine dernière, au cours de laquelle le sergent Asil Suaed a été tué, les restrictions imposées par les autorités israéliennes se sont renforcées.

Asil Suaed, 22 ans, un habitant de Hosniyah en Galilée, a été tué lundi la semaine dernière lors d'un contrôle de routine dans un autobus à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens de Shuafat. Le policier a été poignardé par un adolescent et touché par une balle tirée par un civil en direction du jeune terroriste, mais ayant manqué sa cible.

En réponse à l'attaque, d'importantes forces de police et des agents de la police des frontières sont arrivés sur les lieux et ont fermé les routes à la circulation. Les forces de sécurité sont alors rentrés dans le camp de réfugiés et ont procédé à des arrestations. Les parents et le frère du terroriste ont notamment été appréhendés.

Les organisateurs des protestations de dimanche disent agir au nom des "Forces nationales et islamiques", un groupe créé peu après le déclenchement de la deuxième Intifada avec l'approbation de Yasser Arafat, et dirigé par Marwan Barghouti. Il coordonne l'agenda de ses membres et aide à planifier et à mettre en œuvre des actions politiques conjointes contre Israël. Il est toutefois moins actif depuis l'élection du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en 2005. Le groupe comprend l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Jihad islamique et le FPLP.

AHMAD GHARABLI / AFP Des manifestants palestiniens jettent des pierres en direction des forces israéliennes lors d'affrontements dans le camp de réfugiés de Shuafat, dans l'est de Jérusalem, le 12 octobre 2022

Des routes ont également été bloquées dans la matinée dans les localités de Issawiya, Jabal Mukabar et Silwan. Sous la direction du commandant du district de Jérusalem, Doron Turgeman, les forces de police ont travaillé avec les équipes des autorités locales pour ouvrir les barrages routiers et repousser ceux qui perturbaient l'ordre public. Par ailleurs, une bagarre a éclaté entre les fauteurs de trouble et des habitants qui voulaient aller travailler.