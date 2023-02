Israël : l'armée déjoue une tentative de contrebande d'armes à la frontière libanaise

L'armée a saisi quatre armes à feu et plusieurs munitions d'une valeur d'environ 150 000 shekels

Les forces de Tsahal ont déjoué une tentative de contrebande d'armes depuis la frontière libano-israélienne, près du village d'Aramsha dans la nuit de dimanche à lundi.

Les soldats sur les lieux ont arrêté un suspect et confisqué quatre armes à feu et plusieurs munitions d'une valeur d'environ 150 000 shekels (39 000 euros). Le suspect et les armes ont été transférés à la police.

Les forces israéliennes déjouent régulièrement des tentatives de trafic d'armes du Liban vers Israël mais aussi de la Jordanie vers la Cisjordanie. De très nombreuses armes illégales circulant dans les territoires palestiniens proviennent de la contrebande mais aussi du vol dans les bases de l'armée israélienne.