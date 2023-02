Tsahal va démolir la maison du terroriste qui a perpétré l'attentat à la bombe à Jérusalem

Le terroriste Eslam Farouk, qui résidait à Ramallah, s'identifiait à l'organisation Etat islamique, son attaque avait coûté la vie à deux Israéliens

L'armée israélienne a annoncé son intention de démolir la maison du terroriste qui a perpétré le double attentat à la bombe à Jérusalem en novembre dernier. Le domicile d'Eslam Farouk se trouve dans la ville de Ramallah. Le terroriste a perpétré son attentat le 23 novembre dernier en deux endroits de Jérusalem. Il avait alors placé et activé des engins explosifs à l'entrée de la ville et au carrefour Ramot.

Menahem KAHANA / AFP Des médecins légistes recueillent des preuves sur les lieux d'une explosion à un arrêt de bus à Jérusalem, le 23 novembre 2022.

Deux Israéliens ont été tués dans l'attaque : Aryeh Schupak, un étudiant de yeshiva de 15 ans, et Tadessa Tshuma, père de six enfants, qui a été grièvement touché lors de l'attaque et qui a succombé à ses blessures plusieurs jours plus tard. Début janvier, des soldats israéliens avaient opéré à Ramallah pour inspecter la maison du terroriste en vue de sa démolition.

Âgé de 26 ans, Aslam Farouk, qui est un ingénieur en mécanique a été arrêté fin décembre, à la suite d’une enquête menée par le service de sécurité intérieure du Shin Bet, la police du district de Jérusalem et l’armée israélienne. Selon les autorités, il résidait à la fois à Ramallah, en Cisjordanie, et à Kafr Aqab, un village arabe dans les limites municipales de Jérusalem. Les enquêteurs ont indiqué que le terroriste s’identifiant à l’organisation terroriste État islamique.