La Syrie exhorte l'ONU à prendre des mesures pour dissuader Israël de mener des frappes

Les autorités ont imputé des frappes aériennes sur un centre logistique des Gardiens de la révolution à Damas samedi soir à l'Etat hébreu

La Syrie a exhorté dimanche les Nations unies à prendre des mesures pour dissuader les attaques d'Israël sur son territoire et lui demander des comptes, après une nouvelle frappe aérienne sur Damas, dans la nuit de samedi à dimanche, que les autorités ont imputé à Israël. "Alors que la Syrie panse ses plaies, enterre ses martyrs et reçoit des condoléances et un soutien humanitaire international face au séisme dévastateur, les Israéliens ont lancé une agression aérienne visant des quartiers peuplés de civils", a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué cité par l'agence de presse Xinhua.

Israël n'a pas commenté l'attaque de samedi soir, qui, selon le New York Times et des sources de renseignement occidentales, visait un centre logistique dans un bâtiment géré par les Gardiens de la révolution iraniens. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, affilié à l'opposition, a rapporté que "l'attaque israélienne" visait une zone de la capitale où se trouvaient des installations iraniennes.

Selon certaines sources, l'attaque a fait des victimes, mais les rapports sont contradictoires quant à leur nombre. Alors que le ministère syrien de la Santé a déclaré que trois personnes avaient été tuées et cinq blessées, d'autres rapports ont indiqué que le nombre de morts s'élevait à 13 ou 15.

https://twitter.com/i/web/status/1627080394125488128 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La Syrie a indiqué que de nombreux bâtiments résidentiels à Damas et dans la campagne de la ville ont été endommagés. Selon les médias locaux, les missiles ont touché le quartier chic de Kafar Sousah, la citadelle historique de Damas et la zone d'al-Mazraa. Le mois dernier, un convoi de 25 camions traversant la frontière entre l'Irak et la Syrie a été attaqué depuis les airs. Selon différents rapports, le convoi qui a été attaqué appartenait à une milice pro-iranienne et transportait des armes.