Le Hamas appelle les Arabes israéliens à soutenir sa "lutte"

Le groupe terroriste a salué le soulèvement de certains résidents arabes de Jérusalem-Est qui ont provoqué des troubles et dressé des barrages routiers

Le porte-parole du Hamas à Jérusalem, Mohammed Hamada, a salué dimanche le soulèvement de certains résidents arabes de Jérusalem-Est, estimant qu'il s'agissait d'"une étape importante pour freiner l'agression de l'occupation et l'escalade de ses crimes et actions qui nuisent à notre peuple."

"Notre peuple continuera le soulèvement avec tous les moyens à sa disposition pour se protéger et protéger la mosquée Al-Aqsa, le soulèvement s'étendra à tous les quartiers, et notre peuple ne se reposera pas jusqu'à ce que l'occupation prenne fin et que la liberté et l'indépendance soient réalisées", a-t-il ajouté. Il a par ailleurs appelé les résidents arabes de Jérusalem à poursuivre le combat afin de forcer Israël à se retirer de sa politique "raciste", et a appelé les Arabes israéliens à les soutenir.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Arabes de l'est de Jérusalem ont provoqué des troubles et dressé des barrages routiers à la suite de la décision du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de ne pas restituer le corps du terroriste qui a perpétré l'attentat dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem.

AHMAD GHARABLI / AFP Des manifestants palestiniens jettent des pierres en direction des forces israéliennes lors d'affrontements dans le camp de réfugiés de Shuafat, dans l'est de Jérusalem, le 12 octobre 2022

Ben Gvir a déclaré dimanche matin qu'il avait ordonné la poursuite de l'opération de la police israélienne dans l'est de Jérusalem, ajoutant : "L'État d'Israël ne se rendra pas à une poignée de terroristes. Les criminels qui bloquent les quartiers sont des instigateurs, agissent contre la loi et veulent l'anarchie à Jérusalem-Est, et nous ne devons pas les laisser faire. Bien sûr, le collectif doit être distingué de ces criminels, mais la police israélienne doit faire preuve d'une main lourde et d'une tolérance zéro envers ces contrevenants à la loi et l'opération se poursuivra."