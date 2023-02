Selon Netanyahou, Israël s'approche d'un "saut quantique" dans ses relations avec l'Arabie saoudite

Le PM a estimé que les accords d'Abraham sont un rempart contre l'Iran, mais aussi la preuve qu'Israël peut assurer la paix avec le monde arabe

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche qu'Israël progressait vers un "saut quantique" dans les relations régionales, qui, selon lui, aboutira à des relations diplomatiques et commerciaux complets avec l'Arabie saoudite. Lors d'un événement organisé à Jérusalem par la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, Netanyahou a mis en garde contre le danger de voir l'Iran acquérir des armes nucléaires, un danger qui a rapproché Israël de ses anciens ennemis au Moyen-Orient.

"Si l'Iran atteint ses objectifs d'atteindre l'arme nucléaire, il met en danger l'avenir d'Israël et de la paix mondiale. Il y a eu une compréhension croissante parmi les dirigeants du monde, et une compréhension croissante entre les États-Unis et Israël des dangers de l'Iran. Israël fera ce qu'il doit faire pour empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires", a déclaré le Premier ministre.

Netanyahou a affirmé que les accords d'Abraham sont non seulement un rempart contre l'Iran, mais aussi la preuve qu'Israël peut assurer la paix avec le monde arabe sans accord sur le statut final avec l'Autorité palestinienne.

Malgré les tensions persistantes entre Jérusalem et Ramallah, Netanyahou a prédit qu'Israël était à l'aube d'un "saut quantique" dans ses relations avec le monde arabe, qui pourrait aboutir à des relations officielles entre Israël et l'Arabie saoudite.

"Un saut quantique dans l'élargissement du cercle de la paix serait la paix avec l'Arabie saoudite. Cela peut se faire graduellement par étape", a lancé Netanyahou. "Je pense que ce serait un tournant historique, au moins aussi important que les accords d'Abraham, et je pense que cela apporterait un changement historique dans la position d'Israël au Moyen-Orient et dans le monde."

Olivier Fitoussi/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors d'une cérémonie commémorative à Jérusalem.

Le Premier ministre a affirmé qu'il envisageait la construction d'un réseau de transport contigu allant du nord d'Israël à l'Arabie saoudite dans le sens nord-sud. "La première chose est de relier la péninsule arabique au port de Haïfa par une liaison ferroviaire qui passera par l'épine dorsale de la péninsule arabique à travers la Jordanie, et reliera Haïfa"

"Cela pourrait permettre aux cargaisons d'aller de la péninsule arabique à l'Europe et de revenir sans traverser aucun des points d'étranglement que vous rencontrez si vous allez par la mer. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas aussi un oléoduc qui fasse exactement la même chose", a-t-il déclaré.