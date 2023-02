Israël commande 25 avions de combat auprès de Boeing

Le responsable de la branche militaire du géant de l'industrie aérospatiale a également annoncé la livraison prochain de quatre avions-citernes KC-46

Le constructeur aéronautique Boeing va étendre sa coopération avec l'armée de l'air israélienne, a déclaré lundi le responsable de la branche militaire du géant de l'industrie aérospatiale. Au cours de sa visite en Israël, Ted Colbert a annoncé que la société allait fournir à Israël quatre avions-citernes KC-46 avec une option de livraison de quatre autres dans le futur. Boeing fournira également à Israël 25 nouveaux avions de combat sophistiqués, les F-15 IA (Israel Advanced). Une option est également mise sur la table pour la livraison de 25 autres avions de ce modèle à l'avenir.

JACK GUEZ / AFP Des avions de chasse F-15 israéliens au-dessus de Tel Aviv

Les quatre ravitailleurs KC-46 devraient être livrés en 2025 et donneront aux avions de combat israéliens la possibilité de rester dans les airs pendant une période beaucoup plus longue. Ce ravitailleur hautement sophistiqué remplacera progressivement le Boeing 707 vieillissant, actuellement utilisé par l'armée de l'air israélienne, et qui doit être progressivement retiré.

Le 707 a été conçu à l'origine comme un avion commercial et adapté en Israël pour être utilisé comme ravitailleur. Le KC-46 est nettement plus grand et a la capacité de transporter beaucoup plus de carburant que le 707. En raison de sa taille, le KC-46 peut également fournir d'autres services, et se transformer notamment en hôpital de campagne pouvant opérer dans des zones hostiles. Le F-15 IA a un long rayon d'action et une capacité de transporter un grand nombre d'armes sophistiquées, permettant ainsi à l'armée de l'air israélienne de travailler dans des arènes lointaines.

Israël n'a pas besoin d'avion de chasse pouvant évoluer dans une zone éloignée du pays ou d'une option de ravitaillement en vol s'il opère juste de l'autre côté de la frontière à Gaza, au Liban ou en Syrie. Mais c'est bien l'Iran qui semble être la raison de cette commande. Alors que dimanche, des médias américains ont rapporté que Téhéran aurait enrichi de l'uranium à 84 %, le moment de vérité pourrait se rapprocher.