Israël s'engage à ne pas légaliser de nouveaux avant-postes sauvages

Jérusalem a répondu favorablement à la demande de Washington qui cherche à obtenir une "pause" des actions unilatérales d'Israël et de l'Autorité palestinienne

Israël a accepté la demande de l'administration Biden qu'après la légalisation de neuf avant-postes sauvages de Cisjordanie décidée début février, aucun autre ne soit légalisé dans les prochains mois. Le secrétaire d'État Antony Blinken a récemment multiplié les efforts pour obtenir une "pause" des actions unilatérales d'Israël et de l'Autorité palestinienne. Le bureau du Premier ministre a annoncé lundi après-midi que le gouvernement ne mettrait pas en œuvre de projets visant à normaliser les avant-postes israéliens sauvages en Cisjordanie au cours des prochains mois, sans pour autant donner de calendrier précis.

Cette décision n'a cependant aucune incidence sur la légalisation des neuf avant-postes décidée au début du mois par le gouvernement : Avigil, Bet Hogla, Givat Harel (également connu sous le nom de Givat Haroeh), Givat Arnon, Mitzpe Yehuda, la ferme Malachei Hashalom, Ashael, Sde Boaz et Shaharit.

La semaine dernière, Antony Blinken a condamné la légalisation de ces neuf localités, prévenant qu'elle pourrait "exacerber les tensions" dans la région et mettre en danger "la solution à deux États." "Nous sommes profondément troublés par la décision prise par Israël d'avancer, selon les rapports, près de 10 000 unités de colonisation et d'entamer un processus de légalisation rétroactive de neuf avant-postes en Cisjordanie qui étaient auparavant illégaux selon la loi israélienne", avait déclaré Blinken au lendemain de l'annonce de la légalisation des avant-postes.

Dimanche, le site d'informations Walla a cité deux responsables américains qui ont affirmé qu'Israël avait accepté des "accords" avec l'administration Biden, selon lesquels Israël arrêterait l'expansion des implantations et réduirait considérablement le nombre de démolitions de bâtiments arabes illégaux en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. En échange, l'Autorité palestinienne aurait accepté de retarder un projet de résolution, dont le vote au Conseil de sécurité des Nations unies a été repoussé, exigeant qu'Israël "cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation" en Cisjordanie.

Sraya Diamant/Flash90 Des forces de sécurité israéliennes dans l'avant-poste israélien illégal d'Evyatar, avant son évacuation dans le cadre d'un accord avec le gouvernement, le 2 juillet 2021.

L'administration Biden pousserait les deux parties à "mettre en pause" toute mesure unilatérale avant et pendant le mois sacré du ramadan, qui commence le 22 mars et se termine le 20 avril, et qui donne chaque année lieu à de violents affrontements entre émeutiers palestiniens et forces de sécurité israéliennes.