Déclaration du Conseil de sécurité : le gouvernement israélien critique Washington

"Les Etats-Unis n'auraient pas dû adhérer à la déclaration du Conseil de sécurité"

A l'issue de la déclaration du Conseil de sécurité dénonçant la légalisation de neuf avant-postes israéliens en Cisjordanie et affirmant que les implantations constituaient une "entrave" à la paix, le bureau de Benjamin Netanyahou a condamné l'initiative, et émis une rare critique publique de l'administration Biden, estimant que les États-Unis n'auraient pas dû signer celle-ci".

"Le Conseil de sécurité de l'ONU a publié une déclaration unilatérale niant le droit des Juifs à vivre dans notre patrie historique, ignorant les attaques terroristes palestiniennes à Jérusalem au cours desquelles dix citoyens israéliens ont été assassinés ce mois-ci, fermant les yeux sur le fait que l'Autorité palestinienne subventionne le terrorisme et paie les familles des terroristes, et occultant l'antisémitisme qui a conduit au meurtre de millions de Juifs", a réagi le Premier ministre israélien, ajoutant que "les États-Unis n'auraient pas dû adhérer à la déclaration".

C'est la première fois en neuf ans que les États-Unis prennent position à l'ONU contre les implantations israéliennes en Cisjordanie, après le coup de tonnerre de l'administration Obama en 2016, qui n'avait pas opposé son veto à une résolution exigeant d'Israël de cesser les implantations dans les territoires.

La déclaration adoptée lundi par le Conseil de sécurité a également été fustigée par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan. Dans une déclaration à l'issue du vote, l'envoyé a entrepris d'évoquer les 11 Israéliens assassinés lors des récentes attaques terroristes, dont deux jeunes frères, âgés de six et huit ans, tués dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem.

Tandis qu'il s'exprimait, Gilad Erdan a brandi une photo des deux frères Yaakov Yisrael et Asher Menahem Paley. Il a ensuite réclamé une minute de silence à leur mémoire et à celle des neuf autres victimes des derniers attentats en Israël.

"Ces deux beaux enfants ont été assassinés simplement parce qu'ils étaient juifs", a déclaré Gilad Erdan. "La réunion d'aujourd'hui aurait dû être convoquée pour condamner le prix payé par des Israéliens innocents pour l'incitation et la haine de l'Autorité palestinienne. Je ne laisserai pas les victimes être oubliées. Je prie pour leur mémoire et je prie pour que vous pensiez à eux à l'avenir lorsque vous discuterez des véritables obstacles à la paix dans notre région", a lancé l'ambassadeur.

"Les permis de construire dans notre patrie suscitent un tollé international, tandis que des enfants juifs assassinés laissent le monde indifférent. C'est une honte totale", a-t-il encore dit.

Même son de cloche de la part du ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen qui a déclaré mardi sur Twitter que la déclaration unanime du Conseil de sécurité constituait "une tache sur l'ONU". "La déclaration unilatérale du Conseil de sécurité, qui ignore le terrorisme palestinien, l'incitation et le financement des terroristes et de leurs familles par l'Autorité palestinienne, est une tache sur l'ONU qui continue d'être biaisée et unilatérale, et donne indirectement un feu vert aux organisations terroristes palestiniennes", a-t-il écrit.