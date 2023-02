Des députés israéliens ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky

"Israël doit se ranger du côté de l'Ukraine contre la dangereuse association de la Russie et de l'Iran" (Yuli Edelstein)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a rencontré lundi les députés israéliens Zeev Elkin et Yuli Edelstein, a déclaré être heureux "qu'il y ait enfin une ‘accolade’ israélienne, y compris la visite du ministre des Affaires étrangères" Eli Cohen, qui s'était rendu en Ukraine jeudi dernier. Il s’est aussi dit désireux de voir une avancée sur le terrain, rapporte le radiodiffuseur public israélien Kan. Zeev Elkin et Yuli Edelstein se sont rendus à Kiev en tant que chefs de l'Association d'amitié parlementaire israélo-ukrainienne.

Volodymyr Zelensky a dit aux deux députés israéliens qu'il "s'attend à voir un changement de politique de la part d'Israël, en particulier dans le contexte du rapprochement entre la Russie et l'Iran". Il a également indiqué s’attendre "à voir une assistance non seulement dans les systèmes d'alerte, mais aussi dans les armes défensives telles que les systèmes de défense contre les drones iraniens".

https://twitter.com/i/web/status/1627940837400215552

Yuli Edelstein a confirmé la visite, en publiant une photo en compagnie du président ukrainien sur son compte Twitter. "J'ai rencontré hier soir le président de l'Ukraine Zelensky et j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe dans la région. L'implication iranienne est évidente. La technologie et les armes iraniennes sont utilisées par la Russie et fournissent à l'Iran une expérience de combat. Israël doit se ranger du côté de l'Ukraine contre la dangereuse association de la Russie et de l'Iran", a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1627725009094410240

Dans la journée de lundi, Zeev Elkin et Yuli Edelstein ont également rencontré le ministre de la Défense ukrainien Oleksii Reznikov ainsi que plusieurs autres hauts responsables. Leur voyage à Kiev se poursuit ce mardi avec la visite de l’institut de recherche sur les drones iraniens du ministère ukrainien de la Défense. L'objectif de l'institut et du ministère de la Défense est de coopérer avec Israël sur cette question.

Zeev Elkin et Yuli Edelstein, qui sont tous deux d’origine ukrainienne, sont arrivés à Kiev resque en même temps que le président américain Joe Biden. Zeev Elkin a été le premier officiel israélien à rencontrer Volodymyr Zelensky après son élection en 2019.