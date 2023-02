Israël: l'ONU appelle à suspendre la réforme de la justice

Selon les Nations unis, les propositions du gouvernement "peuvent compromettre radicalement la capacité du système judiciaire à défendre les droits individuels"

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a appelé mardi Israël à suspendre sa réforme du système judiciaire, faisant part de ses inquiétudes sur ses conséquences présumées en matière de droits humains et d'indépendance de la justice.

"Compte tenu du niveau d'inquiétude publique et politique, j'appelle le gouvernement israélien à suspendre les modifications législatives proposées et à les ouvrir à un débat et à une réflexion plus larges", a affirmé Volker Türk, après que le Parlement israélien a approuvé mardi en première lecture deux dispositions phare de cette réforme controversée.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Justice Yariv Levin et les membres de la coalition célèbrent le vote en première lecture d'une partie de la réforme de la justice à la Knesset, le 21 février 2023

"Ces questions qui sont au cœur de l'État de droit méritent la plus grande attention afin de garantir que tout changement favorise, plutôt que diminue, la capacité du pouvoir judiciaire - et des autres branches du gouvernement - à protéger les droits de tous les habitants d'Israël", a-t-il ajouté dans sa déclaration écrite.

"Les changements qui touchent au cœur de la structure constitutionnelle de longue date d'un pays et qui affectent les garanties institutionnelles bien établies ne devraient être entrepris qu'après une large consultation et avec un large consensus politique et public", a fait valoir Volker Türk.

Selon le Haut-Commissaire, la réforme "compromettrait considérablement la capacité du pouvoir judiciaire à faire valoir les droits individuels et à faire respecter l'État de droit en tant que contrôle institutionnel efficace du pouvoir exécutif et législatif".

En outre, a-t-il ajouté, "je crains que, s'ils sont adoptés, ces changements ne risquent d'affaiblir la protection des droits humains pour tous, mais en particulier pour les communautés et les groupes les plus vulnérables qui sont moins en mesure de faire valoir leurs droits à travers une représentation dans les branches exécutive et législative du gouvernement", citant, entre autres, les Arabes israéliens, les demandeurs d'asile et les personnes LGBT+.

Tomer Neuberg/FLASH90 Des milliers d'Israéliens tiennent des pancartes et agitent le drapeau israélien alors qu'ils marchent dans les rues de Tel Aviv, pour protester contre le remaniement judiciaire prévu par le gouvernement israélien. Le 20 février 2023

Au cours d'un vote nocturne, les députés ont approuvé par 63 voix contre 47 une disposition modifiant le processus de nomination des juges et une autre rendant les tribunaux incompétents pour juger d'actes ou de décisions qu'ils jugeraient en conflit avec les lois fondamentales, qui font office de Constitution.

L'introduction d'une clause "dérogatoire" permettant au Parlement d'annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême, doit être votée en première lecture à une date ultérieure, parmi d'autres points également litigieux.

Les dispositions votées dans la nuit doivent retourner à la Commission parlementaire des lois pour un nouveau débat, et suivre le processus jusqu'à un vote final en troisième lecture à une date encore inconnue.