Le chef du Jihad islamique en Cisjordanie Bassem al-Saadi condamné à 22 mois de prison

Al-Saadi a été reconnu coupable d'appartenance à un groupe terroriste et d'incitation au terrorisme

Bassam al-Saadi, le chef de l'organisation terroriste Jihad islamique en Cisjordanie, a été condamné mardi à 22 mois de prison (à compter de son arrestation le 1er août 2022). par un tribunal militaire, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, a annoncé l'armée israélienne. Al-Saadi a ainsi admis avoir mené des activités au nom d'une organisation interdite, incité à la violence et pris une fausse identité. Saadi a en outre été condamné à une peine avec sursis, subordonnée à un engagement financier.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP Bassam al-Saadi dans le camp de réfugiés de Jenin, au nord de la Cisjordanie, le 10 septembre 2020.

L'accord sur le plaidoyer a été établi à la suite d'un processus de médiation devant un juge militaire. Selon l'acte d'accusation, al-Saadi a aidé deux autres Palestiniens à "promouvoir les activités" du conseil étudiant du Jihad islamique, considéré par Israël comme faisant partie du groupe hors-la-loi. Les deux hommes ont alors reçu 5 000 dollars d'un agent terroriste de la bande de Gaza pour ces activités.

L'accusation d'incitation a été prononcée à la suite d'une interview en mai dans laquelle Saadi a déclaré que si les troupes israéliennes entraient dans le camp de réfugiés de Jénine "et faisaient du porte-à-porte, Dieu nous en préserve, alors la résistance se lèverait comme des "phénix" du feu ou des charbons... le camp de réfugiés de Jénine est une partie du peuple palestinien qui continue à se battre jusqu'à ce qu'ils soient chassés de notre terre, de notre mer, de notre ciel et de nos lieux saints".

Le service de sécurité du Shin Bet a déclaré que dans les mois précédant son arrestation, Saadi "a travaillé encore plus dur pour rétablir les activités du Jihad islamique", et qu'il a été "à l'origine de la création d'une force militaire importante de l'organisation en Cisjordanie en général et à Jenin en particulier",

"Sa présence a été un facteur important dans la radicalisation des agents de l'organisation sur le terrain", a ajouté le Shin Bet.

Al-Saadi a été arrêté le 1er août 2022. Après son arrestation, le Jihad islamique avait menacé d'attaquer Israël, ce qui a incité Israël à prendre des mesures de précaution pour protéger ses civils dans le sud du pays et à lancer une opération militaire préventive à Gaza. Al-Saadi, 61 ans, a été emprisonné et libéré par Israël sept fois au cours des années, selon le Shin Bet.