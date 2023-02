Israël : plusieurs roquettes tirées depuis Gaza, Tsahal riposte

Cinq des six roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien Dôme de fer, la sixième est tombée sur un terrain vague

Six tirs de roquettes ont été lancés depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël, faisant retentir les sirènes d'alerte tôt jeudi, a indiqué l'armée israélienne. En réponse, les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir attaqué des cibles terroristes. Des sites de production d’armes et de stockage de matériel naval du centre et du nord de Gaza ont été visés par les avions israéliens.

Les sirènes se sont déclenchées à 3h57, heure locale, à Sderot et dans les localités voisines, tandis que deux minutes plus tard, un autre tir de roquette a déclenché les sirènes à Ashkelon. Cinq des six roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien Dôme de fer, la sixième est tombée sur un terrain vague.

IDF Spokesperson's Unit Le site de fabrication de roquettes du Hamas visé par Israël.

Les factions terroristes palestiniennes avaient auparavant menacé d'attaquer Israël à la suite des opérations menées par Tsahal dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, qui ont fait 10 morts parmi les Palestiniens. Le groupe terroriste Fosse aux lions a affirmé que plus de la moitié des personnes tuées faisaient partie de ses membres.

IDF Spokesperson Sites utilisés par le Hamas pour stocker des munitions et tirer des roquettes, visés par Israël

Les tirs de roquettes et la riposte israélienne qui s'en est suivie font suite à la dernière flambée du 13 février, lorsque des avions de guerre israéliens ont pilonné des cibles du Hamas après le lancement de roquettes sur des Israéliens. Selon des rapports locaux de Gaza, les tirs de roquettes marquent une première dans la coordination entre le Jihad islamique palestinien et le Hamas, les deux groupes militants les plus puissants de l'enclave.