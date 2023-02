Le sultanat d’Oman ouvre son espace aérien aux compagnies aériennes israéliennes

Le survol d'Oman permettra de raccourcir de plus de deux heures les vols au départ d'Israël vers des destinations en Asie

Le sultanat d’Oman a annoncé jeudi autoriser le survol de son espace aérien par les avions des compagnies aériennes israéliennes. "C’est une décision historique qui raccourcira la route vers l'Asie, réduira les coûts pour les citoyens israéliens et aidera les compagnies aériennes israéliennes à être plus compétitives", a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. Je remercie le sultan d'Oman Haitham bin Tarek Al Said et nos amis américains pour leur aide substantielle dans la réussite de cette évolution", a-t-il poursuivi.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des affaires étrangères Eli Cohen

Cette annonce intervient après des mois de discussions entre le ministère des Affaires étrangères et les autorités du sultanat d’Oman. L'approbation donnée aujourd'hui rejoint celle de l'Arabie Saoudite et permettra de raccourcir de plus de deux heures les vols au départ d'Israël vers des destinations en Asie, rendant ainsi les compagnies aériennes israéliennes plus compétitives et réduisant considérablement le prix des billets pour les citoyens israéliens.

Moshe Shai/FLASH90 Illustration - Un avion de la compagnie aérienne israélienne El Al

"Il s'agit d'une décision historique et importante pour l'économie israélienne et pour le voyageur israélien. Je remercie le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le directeur général du ministère des Affaires étrangères Ronen Levy et les employés dévoués du ministère qui ont travaillé pour les citoyens d'Israël et l'économie israélienne. Des remerciements particuliers à notre ami le sultan d'Oman et à nos amis américains qui nous ont accompagnés tout au long du processus'', a conclu Eli Cohen.