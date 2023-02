"J'appelle à respecter la loi et l'ordre et à faire confiance à l'armée et aux forces de sécurité israéliennes" (Yoav Gallant)

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est rendu lundi à Hawara en Cisjordanie, sur les lieux de l'attentat terroriste au cours duquel deux Israéliens de 19 et 21 ans ont été tués dimanche. "Nous nous trouvons actuellement à Hawara, sur les lieux de l'attaque terroriste. C'était une attaque cruelle. Il est déchirant de penser à l'immense douleur de la famille qui a perdu ses deux fils, Hillel et Yagel. C'est une chose terrible", a-t-il déclaré.

Ariel Hermoni, Defense Ministry Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à Hawara, en Cisjordanie, sur les lieux de l'attentat dans lequel deux israéliens ont été tués

"J'appelle chacun au calme. Il n'est ni légitime ni possible d'agir individuellement. Nous ne pouvons permettre une situation dans laquelle les citoyens se font justice eux-mêmes", a-t-il précisé, faisant référence aux violences commises par certains habitants des implantations envers les biens palestiniens, dans la nuit de dimanche à lundi. "J'appelle tout le monde à respecter la loi et l'ordre et à faire confiance à l'armée et aux forces de sécurité israéliennes partout, dans tout le pays. Faites confiance à l'armée israélienne, nous faisons le travail nécessaire."

"En tant que soldat vétéran, je me souviens de nombreux matins où je me suis réveillé face à une réalité difficile, des jours avec des opérations suite à des attaques terroristes. Je sais que nous aurons des jours meilleurs et que nous surmonterons cela. Nous allons nous unir, nous allons travailler ensemble, nous allons assurer la sécurité. Nous protégerons les vies et nous ferons confiance à l'armée et aux organisations de sécurité israéliennes", a conclu Yoav Gallant.

Avant sa visite à Hawara, le ministre de la Défense avait ordonné à l'armée israélienne d'intensifier ses opérations en Cisjordanie pour localiser le terroriste. "Le ministre a ordonné aux forces de sécurité de concentrer les efforts opérationnels et de renseignement pour capturer les terroristes en prenant les mesures nécessaires incluant des actions offensives pour empêcher de nouvelles attaques", avait indiqué dans un communiqué le bureau de Yoav Gallant, après une réunion sur la situation sécuritaire avec les hauts responsables de la défense.