La France "évite les rencontres avec Smotrich et Ben Gvir" (responsable)

Selon un responsable français, la coopération avec les ministères se poursuit sans "entamer de contact"

"La France évite de rencontrer les ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich", ont précisé lundi des sources officielles françaises sous couvert d'anonymat au média Ynet, en réponse aux récents événements en Israël. Cependant, "le travail avec les ministères de la défense et de la sécurité nationale, avec la police et avec le ministère des finances se poursuit comme d'habitude au niveau exécutif".

"Il existe une pleine coopération sur des questions telles que la lutte contre la criminalité économique et le blanchiment d'argent, mais la France ne cherche pas, pour l'instant, à établir des contacts avec les ministres Ben Gvir et Smotrich, et n'a pas non plus reçu de leur part une demande pour une telle rencontre", ont précisé les sources.

"Nous sommes très préoccupés par le fait que Tsahal a perdu le contrôle des colons"

A la question de savoir ce que fera la France si les ministres demandent à se rencontrer officiellement, le responsable français a répondu que "la décision sera prise au plus haut niveau". "Nous ne pouvons pas parler pour les autres pays de l'Union européenne, mais pour autant que nous sachions, c'est également le cas pour eux", a-t-il ajouté.

LUDOVIC MARIN / AFP Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou

Dimanche soir, le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a exprimé sa préoccupation face à "la violence qui se produit en Cisjordanie et notamment à Hawara. Elle pourrait conduire à une détérioration qui sera impossible à contrôler".

Le ministère des Affaires étrangères a précisé que la France "condamne fermement l'attentat qui a coûté la vie à deux Israéliens le 26 février", et que "les violences contre les civils palestiniens sont inacceptables". Le responsable a souligné que "la responsabilité d'apaiser la situation incombe aux organes officiels des deux côtés, mais nous sommes très préoccupés par le fait que Tsahal a perdu le contrôle des colons".

Dans l'annonce officielle, le ministère français des Affaires étrangères a appelé "toutes les parties à agir pour ne pas attiser la violence et contribuer à apaiser la région. Nous appelons principalement le gouvernement d'Israël, en tant qu'autorité responsable qui contrôle le territoire, à protéger les citoyens palestiniens et à traduire en justice les responsables des actes de violence jusqu'à présent."

Le responsable français ont ajouté qu'ils sont également en contact avec les responsables palestiniens et les encouragent à agir pour calmer la région, mais il est clair pour eux qu'Israël est celui qui peut avoir une plus grande influence sur la direction des conflits.

La source a également déclaré que la France "se félicite du sommet d'Aqaba et de ses accords, mais les événements récents sont un exemple de la manière dont la situation sur le terrain peut dicter la réalité malgré les efforts diplomatiques. Nous comprenons que la situation devient de plus en plus complexe , mais il est important qu'Israël prenne ses responsabilités pour que justice soit faite et que les auteurs des crimes soient traduits en justice."

Vendredi dernier, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly avait également déclaré dans une lettre le refus du gouvernement britannique de travailler avec le ministre Itamar Ben Gvir.