Les États-Unis s'attendent à ce qu'Israël poursuive les habitants des implantations responsables des émeutes

"La justice doit être poursuivie avec la même rigueur dans tous les cas de violence extrémiste" (Ned Price)

L'administration Biden a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce qu'Israël engage des poursuites pénales contre les habitants des implantations responsables du saccage de la localité palestinienne de Hawara et verse des dommages et intérêts aux Palestiniens dont les maisons et les biens ont été endommagés ou détruits.

"Nous attendons du gouvernement israélien qu'il veille à ce que les responsables de ces attaques rendent pleinement compte de leurs actes et qu'ils soient poursuivis en justice, en plus de l'indemnisation pour la perte des maisons et des biens", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, lors d'un point de presse. Il a qualifié de "totalement inacceptables" les émeutes de dimanche soir menées par des centaines d’Israéliens des implantations. "La justice doit être poursuivie avec la même rigueur dans tous les cas de violence extrémiste et des ressources égales doivent être consacrées à la prévention de ces attaques et à la traduction des responsables en justice", a dit Ned Price.

Ned Price a également dénoncé l'attaque terroriste "horrible" Ned Price a également dénoncé l'attaque terroriste "horrible" qui a précédé la fusillade qui a coûté la vie à deux frères israéliens alors qu'ils traversaient Hawara en voiture, ainsi que l'attentat à l'arme à feu de lundi soir qui a coûté la vie à un Elan Ganeles, un Israélo-Américain de 27 ans.

Stefani Reynolds/Pool Photo via AP Le porte-parole du département d'État américain Ned Price

Au cours de la conférence de presse, il a souligné que Washington appréciait les déclarations du président Isaac Herzog et du Premier ministre Benjamin Netanyahou exhortant les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Lorsqu’il a été interrogé sur les membres de la coalition qui ont refusé de dénoncer le saccage de Hawara, Ned Price a répondu : "aucun de ces membres n'est le Premier ministre d'Israël. Nous travaillons directement avec le Premier ministre et son équipe et jugeons ce gouvernement sur ses actions, comme que ceux du monde entier."