Israël : une tentative d'assassinat d'Itamar Ben Gvir déjouée

Le suspect prévoyait de perpétrer son attaque aux environs du mont du Temple

Un terroriste qui prévoyait d'assassiner le ministre Itamar Ben Gvir a été arrêté il y a quelques semaines, à l'issue d'une enquête coordonnée de la police et du Shin Bet.

Selon un communiqué publié mardi, le suspect a attiré l'attention des enquêteurs alors qu'il collectait des renseignements sur le ministre et ses habitudes de déplacement. L'enquête a révélé qu'il avait rencontré des éléments terroristes d'un pays voisin qui lui avaient remis de l'argent pour financer l'attentat, ainsi qu'une somme à remettre à sa famille au cas où il serait fait prisonnier.

D'après les détails communiqués, le suspect prévoyait notamment de voler des plaques d'immatriculation de la police afin de pouvoir s'approcher du convoi du ministre et perpétrer son attaque aux environs du Mont du Temple.

"Merci aux membres des forces de sécurité et à la police qui me protègent. Je ne me laisserai pas décourager par les tentatives de me faire du mal et continuerai à lutter pour une droite et une politique sécuritaire fortes, afin de vaincre le terrorisme et ramener le calme dans les rues du pays", a déclaré Itamar Ben Gvir après que le complot a été rendu public.