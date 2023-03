Israël et l'Allemagne déterminés à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires

"l'Allemagne et Israël coopéreront également dans les domaines de l'énergie et de la sécurité régionale"

Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen conclut ce mercredi matin sa visite diplomatique en Allemagne, au cours de laquelle il a rencontré son homologue Annalena Baerbock et le ministre allemand du Renseignement, Wolfgang Schmidt. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, Eli Cohen et Annalena Baerbock ont déclaré qu'Israël et l'Allemagne s'engagent conjointement à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Le ministre des Affaires étrangères israélien a exprimé son appréciation de la position de l'Allemagne sur la question de la déclaration des Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste en Allemagne et dans toute l'Europe.

Ruthy Tzonetz / ministery of Israeli foreign Affairs Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le ministre allemand du Renseignement Wolfgang Schmidt

"L'Allemagne est aux côtés d'Israël sur la question iranienne. Là aussi, nous comprenons que seuls des leviers politiques et économiques importants, ainsi qu'une menace militaire crédible, seront en mesure d'obtenir des résultats contre le régime terroriste de Téhéran", a indiqué Eli Cohen.

Ruthy Tzonetz Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et des membres de la communauté juive allemande

Par ailleurs il a informé que "l'Allemagne et Israël coopéreront également dans les domaines de l'énergie et de la sécurité régionale, et feront avancer ensemble des projets au profit de l'élargissement des accords d'Abraham".

Ruthy Tzonetz Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen au Musée juif de Berlin

Au cours de sa visite officielle en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré des représentants de la communauté juive du pays et a visité le mémorial de l'Holocauste de Berlin, où il a déposé une gerbe à la mémoire des victimes de la Shoah. Il a également visité le Musée juif et a signé le livre des visiteurs au nom du gouvernement israélien.