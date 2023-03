Ambassadeur des USA : "la plupart des Israéliens ne veulent pas que nous restions en dehors des affaires d'Israël"

"Nous ne resterons pas les bras croisés et nous ne lierons pas les mains d'Israël qui a notre soutien", a affirmé Tom Nides à propos de l'Iran

La conférence internationale annuelle de l'Institut d'études de sécurité nationale INSS s’est ouverte mardi au Musée Eretz Israël de Tel-Aviv. L’ancien procureur général, Avihai Mandelblit, a pris la parole au début des débats se prononçant contre la réforme judiciaire et évoquant la possibilité d'un conflit entre les autorités.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, s’est également exprimé, assurant que "quelqu’un que je ne connais pas a dit qu'il voulait que je reste en dehors de Affaires d'Israël". "Je pense cependant que la plupart des Israéliens ne pensent pas la même chose", a-t-il ajouté, faisant références aux propos du ministre de la diaspora Amichaï Chikli qui lui avait plus tôt dit de "s'occuper de ses propres affaires". "Les valeurs démocratiques que nous partageons avec Israël se reflètent dans les institutions juridiques, entre autres, c'est ce que nous avons en commun", a ajouté Tom Nides.

"L’Iran progresse (dans sa quête de l’arme nucléaire) et c’est un problème pour Israël et les États-Unis. Biden a déclaré que nous ne resterons pas les bras croisés et que nous ne lierons pas les mains d'Israël qui a notre soutien", a-t-il également dit au sujet de la menace nucléaire iranienne. L'ambassadeur a enchaîné en évoquant la guerre en Ukraine : "Poutine et les Russes commettent des crimes de guerre en Ukraine. L'espoir que Poutine s'arrêtera en Ukraine est irréaliste. C'est pourquoi les États-Unis mènent cette campagne, nous sommes là pour gagner."

La conférence annuelle internationale de l'INSS, dont c’est la 16e édition, est un point de rencontre pour les hauts responsables israéliens et mondiaux. Des ministres, des membres de la Knesset, des responsables israéliens de la sécurité, des ambassadeurs et des hauts responsables d'Europe, des États-Unis, d’Orient et du Golfe s'y retrouvent chaque année.