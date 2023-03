Israël et les États-Unis signent un accord de fourniture de matériel de défense

Cet accord doit permettre aux deux pays d'affronter la crise mondiale de la production industrielle, exacerbée par la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid

Les ministères de la Défense israélien et américain ont annoncé mercredi la signature d'un accord de coopération visant à promouvoir les approvisionnements d'urgence, accordant aux pays alliés la priorité dans l'achat et la fourniture d'armes auprès des industries des deux pays.

L'accord sur la sécurité des approvisionnements (SOSA) a été signé par le directeur général du ministère israélien de la Défense, le major général Eyal Zamir, et le sous-secrétaire d'État américain à l'approvisionnement, le Dr William LePlante. Cet accord doit permettre à Israël et aux États-Unis de mieux faire face à la crise mondiale de la production industrielle, exacerbée par la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid, qui a également affecté les capacités d'approvisionnement des industries de défense dans le monde entier.

Spokesperson and Public Relations Department at the Israeli Defense Ministry Des officiels israéliens avec une délégation américaine en Israël.

Dans le cadre du dialogue stratégique entre les deux pays, Zamir et son collègue américain LePlante ont également discuté des défis posés à la sécurité mondiale et du Moyen-Orient, et principalement de l'Iran, qui, selon eux, cherche à déstabiliser la région et constitue une menace pour la stabilité mondiale, compte tenu de son implication dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Au cours de la visite de la délégation américaine, les responsables ont visité les industries de défense israéliennes et ont pu observer les technologies avancées dans divers domaines.

LePlante a remercié Zamir d'avoir accueilli sa délégation et a souligné l'engagement des États-Unis à renforcer la coopération en matière de sécurité entre les alliés. "Les relations de sécurité entre Israël et les États-Unis sont solides, fondées sur un partenariat profond et des valeurs communes", a répondu le responsable israélien.

"Nous continuerons à être solidaires face aux défis de sécurité communs, au premier rang desquels la menace iranienne pour la stabilité de la région. Nous travaillerons ensemble pour continuer à garantir l'avantage militaire qualitatif de l'État d'Israël", a-t-il ajouté.