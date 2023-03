La possession par Téhéran de ce système de défense aérienne réduirait considérablement la fenêtre d'une attaque contre les installations nucléaires iraniennes

L'Iran cherche à obtenir de la Russie de nouveaux systèmes sophistiqués de défense aérienne qui, selon les responsables israéliens, réduiraient la fenêtre d'une attaque potentielle contre le programme nucléaire de Téhéran, a révélé jeudi le site d'information Bloomberg, citant des personnes au fait de la question.

La perspective que Téhéran obtienne ces systèmes, les S-400, accélérerait la décision d'une éventuelle attaque contre les sites nucléaires iraniens, ont déclaré des personnes en Israël et aux États-Unis ayant connaissance des discussions entre les deux pays. La Russie n'a pas dit publiquement si elle allait fournir les armes, mais Moscou et Téhéran se sont rapprochés depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Il faudrait alors moins de deux ans pour que des S-400 livrés à l'Iran soient opérationnels.

Ce système russe de défense antiaérienne, qui peut atteindre des cibles aériennes à une distance allant jusqu'à 250 kilomètres, créerait une "zone rouge pour les avions à haute altitude", selon des experts. "Plus ils ont de défenses aériennes, plus il est difficile de les frapper", a déclaré Yossi Kuperwasser, ancien haut responsable du renseignement militaire israélien. "Nous analysons le moment le plus opportun pour passer à l'action".

IDF spokesman Des chasseurs F-35 israéliens escortent un bombardier B-52 américain dans l'espace aérien israélien le 10 novembre 2022

Les analystes estiment par ailleurs qu'un conflit militaire ouvert avec l'Iran pourrait déclencher une conflagration régionale sans précédent, et affecter l'approvisionnement mondial en pétrole. La Russie a offert à l'Iran "une coopération sans précédent en matière de défense, notamment dans le domaine des missiles, de l'électronique et de la défense aérienne" et pourrait fournir à Téhéran des avions de combat, a déclaré vendredi dernier le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby.

Les travaux nucléaires de l'Iran suscitent de plus en plus d'inquiétude depuis que les observateurs internationaux ont détecté de l'uranium enrichi à 84 %, soit juste en dessous des 90 % nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique.