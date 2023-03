Israël et les Émirats arabes unis vont signer un accord douanier

Les droits de douane sur 96 % des produits seront réduits ou éliminés et les entreprises israéliennes pourront répondre aux appels d'offres des EAU

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) en Israël, Mohamed Al-Khaja, signeront dimanche un accord douanier, qui permettra à l'accord de libre-échange, signé en mai dernier entre les deux pays, d'entrer en vigueur. Les droits de douane sur environ 96 % des produits seront réduits ou éliminés et les entreprises israéliennes seront autorisées à accéder aux appels d'offres gouvernementaux des EAU.

Cet accord de libre-échange sera un moteur majeur dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Israël et les EAU et un élément supplémentaire dans la consolidation de leur relation.

Miriam Alster/Flash90 L'ambassadeur des EAU en Israël, Mohamed Al-Khaja

En 2022, le commerce bilatéral entre Israël et les Émirats Arabes Unis a atteint plus de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), faisant ainsi du pays du Golfe le 16e partenaire commercial au monde d’Israël. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le ministère des Affaires étrangères d’Israël s'attend à ce que les volumes d'échanges entre les pays augmentent encore de manière significative.

"L'importance politique des accords d'Abraham est en train de se concrétiser et l’accord de libre-échange consolidera les relations diplomatiques et renforcera l'économie israélienne. Le ministère des Affaires étrangères continuera à agir par tous les moyens pour promouvoir les relations avec les pays des accords d'Abraham et élargir le cercle de la paix", a déclaré Eli Cohen dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien.