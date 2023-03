Elbit Systems signe trois nouveaux contrats lucratifs avec des pays de l'OTAN

Il existe une "demande accrue de solutions d'artillerie avancées de la part des armées du monde entier, y compris des pays européens et des membres de l'OTAN"

La société Elbit Systems, principal fournisseur israélien de systèmes pour l’aérospatiale et la défense, a annoncé jeudi avoir signé trois nouveaux contrats en Europe pour un montant total de 372 millions de dollars (350 millions d’euros). Deux de ces contrats concernent la fourniture de systèmes de roquettes d'artillerie à un pays européen membre de l'OTAN dont l'identité n'a pas été révélée, mais dont les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux disent qu’il pourrait s’agir du Danemark.

Le premier contrat concerne un ensemble de systèmes d'obusiers sur camion ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer) de 155 mm/52 calibre, tandis que le second contrat prévoit la fourniture de deux batteries de systèmes de lance-roquettes d'artillerie PULS™️ comprenant un ensemble de roquettes et de missiles. Le troisième contrat verra le fabricant d'armes fournir des tourelles sans pilote, des stations d'armes et des systèmes de mortier aux forces armées roumaines dans le cadre d'un marché subséquent.

Le système d'artillerie modulaire ATMOS est un obusier à roues éprouvé au combat, capable de tirer tous les projectiles de 155 mm certifiés par l'OTAN. Il a une portée effective de plus de 40 km avec des projectiles standard et une portée étendue avec des projectiles assistés par fusée (RAP). L'ATMOS est conçu pour un déploiement et un fonctionnement rapides, ce qui permet de fournir un appui-feu pour un large éventail de missions.

"Nous assistons à une augmentation de la demande de solutions d'artillerie avancées de la part des armées du monde entier, notamment des pays européens et des membres de l'OTAN, dans le cadre de leurs efforts pour accroître l'efficacité de leurs forces armées. Nos systèmes éprouvés sur le plan opérationnel offrent une solution avancée et rentable pour répondre à cette demande", explique Betsalel Machlis, le PDG d'Elbit.

Au début de l'année, Elbit a signé un contrat avec l'OTAN pour la fourniture de systèmes antimissiles destinés à sa flotte d'avions de transport ravitailleurs.