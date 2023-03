Israël va inaugurer une ambassade permanente au Turkménistan

L'ambassade permanente sera située à seulement 20 km de la frontière iranienne

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, devrait partir prochainement pour le Turkménistan, un pays d'Asie centrale qui a une longue frontière avec l'Iran, pour inaugurer dans la capitale Achgabat, le bâtiment permanent de l'ambassade d'Israël dans le pays. Ce sera la mission officielle israélienne la plus proche de la frontière iranienne, à seulement 20 km environ.

Le Turkménistan est un pays où la majorité des habitants sont musulmans. Il a établi des relations avec Israël à l'approche de sa déclaration d'indépendance en 1991. Il y a environ 10 ans, à la lumière des bonnes relations entre les pays, Israël a ouvert une ambassade temporaire au Turkménistan et disposait d'une structure temporaire jusqu'à aujourd'hui.

Le bâtiment permanent construit spécialement pour l'ambassade va être inauguré, à l'instar de l'ambassade d'Israël en Azerbaïdjan, qui partage également une frontière avec l'Iran et y gère une ambassade d'Israël.

Odd ANDERSEN / AFP Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

Au fil des ans, des visites de hauts responsables ont eu lieu entre Israël et le Turkménistan et des accords ont été signés pour la coopération dans les domaines politique, économique et énergétique. Récemment, des progrès ont été effectués dans la coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé et de la cyberdéfense.

La visite de Cohen dans le pays et l'inauguration de l'ambassade ont pour objectif d'envoyer le message à l'Iran qu'Israël est présent dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré au quotidien Israel Hayom que "les relations entre Israël et le Turkménistan sont importantes et stratégiques et font partie de l'activité visant à renforcer les relations avec toute la région".

"Nous continuerons à promouvoir la coopération économique entre les pays, entre autres dans les domaines de la santé et de la cyberdéfense. L'inauguration du bâtiment de l'ambassade est un autre signe du renforcement des relations entre Israël et le Turkménistan et marque les trente ans de l'établissement des relations entre les pays", a-t-il conclu.