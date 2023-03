Israël : visite du chef d'état-major des armées des Etats-Unis

Milley examinera les "défis de sécurité régionale, l'élargissement des opportunités de coopération et la coordination entre les armées"

Le chef d'état-major des armées des Etats-Unis Mark Milley, est arrivé vendredi en Israël pour des entretiens avec ses homologues israéliens sur les questions de sécurité régionale.

"Ils aborderont les nombreux défis et opportunités auxquels sont confrontés Israël et la région du Moyen-Orient", a déclaré le porte-parole de Milley, le colonel Dave Butler, selon un communiqué. Après avoir atterri à Tel-Aviv, Milley a rencontré le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, et devait ensuite rencontrer le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que d'autres hauts responsables de la sécurité.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que M. Milley examinerait "les défis de la sécurité régionale, l'élargissement des possibilités de coopération opérationnelle, la coordination entre les armées pour se protéger contre les menaces régionales et d'autres domaines d'intérêt stratégique mutuel".

Sivan Shachor/GPO Yoav Gallant et Mark Milley

"Les États-Unis et Israël entretiennent des liens militaires étroits en tant que partenaires clés engagés dans la sécurité au Moyen-Orient", a-t-il ajouté. Les médias israéliens ont rapporté que l'Iran et les tensions en Cisjordanie seraient également à l'ordre du jour.

Le voyage de Milley fait suite à la confirmation par l'organisme de surveillance nucléaire des Nations unies que l'Iran a enrichi de l'uranium, et intervient dans un contexte de violence croissante entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie.

La visite précède aussi la venue du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, dans l'État juif, prévue pour la semaine prochaine. Dans le même temps, le média Axios a rapporté que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le président du Conseil national de sécurité, Tzachi Hanegbi, devaient se rendre à Washington la semaine prochaine pour rencontrer de hauts responsables américains - dont le ministre de la Sécurité nationale, Jake Sullivan, et le secrétaire d'État, Antony Blinken - afin de discuter de la coordination contre la menace iranienne.