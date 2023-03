Une attaque contre les installations iraniennes "illégale ?" Des propos indignes pour Netanyahou

"Rien ne nous empêchera de défendre notre État et d'empêcher nos ennemis de le détruire"

En ouverture du conseil des ministres hebdomadaire, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié d'"indignes" les propos du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, selon lesquels une attaque israélienne ou américaine contre les installations nucléaires iraniennes serait illégale. Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre.

"Rafael Grossi est une personne digne qui a fait une remarque indigne. Comment est-il possible que la préoccupation de l'AIEA soit l’illégalité d’une attaque israélienne ?", a-t-il demandé. "Est-il permis à l'Iran qui appelle ouvertement à notre destruction, de défendre les moyens de destruction qui nous massacreront ? N'avons-nous pas le droit de nous défendre ? Bien sûr, nous avons le droit, et bien sûr, nous le faisons", a-t-il martelé. "Rien ne nous empêchera de défendre notre État, et d'empêcher nos ennemis de le détruire", a-t-il poursuivi.

AP Photo/Markus Schreiber Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi

Il en a profité pour dresser un parallèle entre la Perse antique et l’Iran d’aujourd’hui, et la fête de Pourim à venir avec la situation actuelle. "Nous sommes à la veille de la fête de Pourim. Il y a 2 500 ans, un oppresseur a surgi en Perse (l'Iran actuel) pour détruire les Juifs. Ils ont échoué à l’époque et ils échoueront encore aujourd’hui", a conclu le Premier ministre, souhaitant une joyeuse fête de Pourim à tout le peuple juif.

À la question d’un journaliste évoquant une éventuelle attaque préventive israélienne ou américaine, Rafael Grossi a déclaré samedi que "toute attaque militaire contre des installations nucléaires est illégale". Le chef de l’AIEA s’est rendu Iran la semaine dernière pour tenter de relancer les négociations sur l’accord nucléaire conclu en 2015 avec les puissances mondiales.