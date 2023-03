Le ministre de la Défense a appelé à entamer sans tarder un dialogue autour de la réforme judiciaire

Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, dit craindre que la controverse autour de la réforme judiciaire n'influence les jeunes Israéliens qui pourraient refuser de s'enrôler, compromettant l'efficacité de Tsahal. Il a exprimé ses inquiétudes lors d'une réunion avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant dimanche soir, alors que de plus en plus de réservistes appellent également à faire défection pour protester contre la réforme, considérée par ses détracteurs comme un véritable coup d'État.

Face à ce vent de révolte, le ministre de la Défense a exigé l'ouverture d'un dialogue entre l'opposition et la coalition sur le projet de réforme judicaire afin d'apaiser les esprits et de dégager des compromis. Le leader du parti d'opposition et ex-chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, lui-même résolument engagé contre la réforme, s'est également alarmé de ce phénomène, affirmant qu'affaiblir l'armée - et donc le pays - n'était pas le bon moyen d'exprimer son opposition au projet de loi.

Ces différentes déclarations sont intervenues quelques heures après que 37 pilotes de réserve sur 40 pilotes de l'unité d'élite "Hammer Squadron", unité utilisée pour mener des attaques aériennes à distance, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas aux exercices qui leur étaient imposés cette semaine en réaction à la situation politique.

