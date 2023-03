Tsahal a cartographié la maison du terroriste qui a assassiné Elan Ganeles en vue de sa démolition

Par ailleurs, les forces israéliennes ont arrêté 14 palestiniens soupçonnés d’activités terroristes dans toute la Cisjordanie

Dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste en Cisjordanie dans la nuit de lundi à mardi, les forces de Tsahal se sont rendues dans le camp de réfugiés d'Aqbat Jaber, près de Jéricho, afin de cartographier la maison du terroriste qui a perpétré l’attentat à l’arme à feu qui a tué Elan Ganeles, le 27 février dernier. La cartographie est nécessaire avant toute démolition de maison, pour examiner les options possibles.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste en Cisjordanie

Le 27 février, Elan Ganeles, un Israélo-Américain âgé de 26 ans a été assassiné lors d’un attentat à l’arme à feu sur l'autoroute 90, au nord de la mer Morte. Après avoir tué Elan Ganeles, les terroristes ont poursuivi leur route et ont rouvert le feu sur un autre véhicule israélien, sans faire cette fois de victimes. Ils ont ensuite mis le feu à leur véhicule près du monastère Saint-Georges, avant de s’enfuir dans un autre véhicule vers le camp de réfugiés d'Aqbat Jaber. En chemin, ils sont tombés sur des forces de police qui leur ont tiré dessus et blessé l’un d’entre eux, sans toutefois parvenir à les arrêter.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste en Cisjordanie

Le 1er mars, au moment même où les funérailles d’Elan Ganeles avaient lieu, les forces de sécurité ont mené une opération dans le camp de réfugiés d'Aqbat Jaber dans laquelle quatre terroristes impliqués dans l’attentat du 27 février ont été arrêté. Les soldats israéliens ont encerclé plusieurs maisons et des échanges de tirs ont eu lieu. L'un des terroristes interpellés a été blessé. L’unité Douvdevan a arrêté deux terroristes et un autre s’est rendu. Un troisième qui se trouvait dans la même maison et qui tentait de s'enfuir a été abattu.

IDF Spokesperson Opération antiterroriste en Cisjordanie

Par ailleurs, les forces israéliennes ont arrêté 14 palestiniens soupçonnés d’activités terroristes dans toute la Cisjordanie, lors des opérations de la nuit. Les soldats, qui ont été la cible de tirs à l’arme à feu, de jets de pierre et de cocktails Molotov, ont dû riposter en tirant et en déployant des moyens de dispersion des émeutes. Plusieurs armes et munitions, ainsi que des véhicules volés ont été saisis par les forces israéliennes. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les soldats israéliens.